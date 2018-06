Avanti sulla legittima difesa Il M5s dà l'ok alla proposta Lega "Basta con le odissee giudiziarie" : Passi Avanti in direzione della legittima difesa. Il M5s dà il suo benestare al cavallo di battaglia della Lega: "Basta odissee giudiziarie per i cittadini che si difendono" Segui su affaritaliani.it

Mondiali Russia 2018 – La Svezia Avanti sulla Germania : il segreto degli svedesi è la sexy Zhara Nilsson [GALLERY] : Zhara Nilsson, il segreto della Svezia: ecco la sensuale modella, che fa il tifo per la sua Nazionale, che sta vincendo contro la Germania ai Mondiali di Russia 2018 Fine primo tempo tra Svezia e Germania: gli svedesi sono attualmente avanti di un gol sulla Nazionale tedesca, che, nel caso di sconfitta sarebbe matematicamente eliminata dai Mondiali di Russia 2018. Tanta, infinita, la gioia degli svedesi, che hanno una tifosa d’eccezione, ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli dAvanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Assurdo salto in Avanti da iOS 11.4 a iOS 12 beta 1 sulla batteria : spunta un video : Occorre abituarsi all'idea che nel corso delle prossime settimane giungano dal web diversi video in grado di fornirci un assaggio di iOS 12, con relativi confronti rispetto a quello che al momento è l'aggiornamento più recente tra quelli sfornati da Apple, vale a dire iOS 11.4. Dopo aver preso in esame la sfida in termini di prestazioni generali e velocità, con il nostro approfondimento della scorsa settimana, oggi 11 giugno intendo condividere ...

Conte-flop dAvanti ai leader Fa dietrofront sulla Russia : 'Sono qui a esprimere una posizione forte politicamente, perché io sono forte di una legittimazione politica molto intensa'. Accade perciò che, in continuità con il malvezzo di certi ultimi premier, ...

Fabrizio Corona sulla storia con Belen : ‘Finita perché avevo 13 anni di galera dAvanti’ : “E’ stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera… sono una vita”. Chi parla, naturalmente, è Fabrizio Corona che si confessa a Federica Panicucci nel corso di una lunga intervista rilasciata in studio a Mattino Cinque, in onda venerdì 8 giugno su Canale 5 (QUI il video della ...

F1 - Hamilton sulla scia di Raikkonen : “nessuno ha spinto là dAvanti - è stato un Gran Premio noioso” : Lewis Hamilton ha analizzato il risultato del Gp di Monaco, sottolineando come si sia trattato di una gara abbastanza noiosa Un terzo posto utile per mantenere un buon margine di vantaggio su Sebastian Vettel nella classifica piloti, mettendo alle spalle la gara più complicata del Mondiale. Lewis Hamilton va via da Montecarlo con la consapevolezza di aver fatto il massimo, ottenendo un podio oltre il quale non sarebbe potuto andare. Photo4 / ...

Mauro Corona si fa Avanti (ancora) con Bianca Berlinguer : “La bacerei sulla bocca” : “Lei sta a Venezia e lui sta a Milano, non è che vi dovete abbracciare o baciare sulla bocca”. E’ Bianca Berlinguer a parlare così per “rassicurare” lo scrittore Mauro Corona sul fatto che l’incontro con Giulio Sapelli sarà solo virtuale, durante la trasmissione Carta Bianca. Ed è questo punto che Corona non resiste e si lascia andare a uno schietto: “Io sulla bocca bacerei lei, come sa bene”. Un ...

Milano - Fontana : «Autonomia - un passo Avanti sulla rotta di Maroni» : «L'intesa sottoscritta da Maroni era un inizio, anche lui aveva detto che le materie sarebbero dovute essere più numerose. Tendenzialmente vorremmo portarle a casa tutte e 23, questa è la nostra ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Marcus Landry decide gara-2 sulla sirena! Brescia Avanti 2-0 contro Varese : La Leonessa Brescia si è portata sul 2-0 nella Serie di quarti di finale contro l’Openjobmetis Varese. gara-2 è stata un turbinio di emozioni, vissuta dai padroni di casa all’inseguimento fino agli ultimi secondi, proprio quando si è decisa la partita. È stato Marcus Landry il go-to-guy dei Bresciani: suo è stato il canestro che nel finale ha regalato la vittoria alla squadra di coach Andrea Diana. Una beffa per Varese, che aveva ...

Playoff NBA - Cleveland-Indiana 98-95 : LeBron James vince Gara-5 sulla sirena - Cavs Avanti 3-2 : Se c'è qualcuno che poteva salvare questa assurda, incredibile e imprevedibile stagione dei Cleveland Cavaliers , quello non poteva che essere LeBron James. Il Re ha ancora una volta salvato i suoi ...