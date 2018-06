Autonomia | Zaia a De Luca | basta con la farsa dei costi | offende la gente che ha votato

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – ‘Credo sia ora di finirla con questa. Piuttosto chere i cittadini, quasi 2,5 milioni di veneti, che hannoil referendum, e per certi versi anche la Cortetuzionale che lo ha autorizzato, Defarebbe bene a ringraziarci per aver aperto una strada di riforme autonomiste che, se non ho capito male, piace anche a lui. Certo, costruire una strada di democrazia come abbiamo fatto noi costa, percorrerla quando è già stata realizzata no”. Con queste parole, il presidente della Regione del Venetorisponde ad alcune dichiarazioni rilasciate dal collega della Campania Desull’e suidei referendum di Veneto e Lombardia.‘Una riforma epocale come l’‘ incalza‘ dovrebbe sempre partire dall’ascolto dellasul territorio, perché poi ...