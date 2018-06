Auto sul tufo di Piazza

«Trame d'Autore» : le voci del mondo sul palco : Quattro i paesi coinvolti , Italia, Francia, Germania, Spagna, per una dozzina di spettacoli, tra performance da strada, concerti, film e giornata studi. Sì perché l'ambizione di Trame non è solo ...

Incendio Auto sull'Autostrada A26 : Nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno, intorno alle ore 17,30 una vettura ha preso fuoco per un problema tecnico mentre si dirigeva in direzione Genova da Vercelli Est verso la diramazione per Santhià,...

Authority - multa da 22mila euro per consulenze non Autorizzate : La Spezia - Una mancata richiesta di autorizzazione, dovuta forse al semplice fatto che nessuno sapeva che la consulenza sarebbe stata svolta da due professori, invece che da uno solo. Ma la multa è ...

Link tax nella riforma Ue - ogni scorciatoia sul diritto d’Autore mette a rischio la nostra democrazia : Le parole del Ministro Di Maio, che all’Internetday si è detto, senza mezzi termini, contrario ad alcune delle previsioni contenute nella proposta di direttiva dell’Unione europea in materia di diritto d’autore nel mercato unico digitale, un risultato lo hanno sortito certamente: hanno, finalmente reso di massa un dibattito sin qui rimasto, almeno nel nostro Paese, nel chiuso dei circoli elitari degli addetti ai lavori. Le reazioni, infatti, non ...

I dazi sull’Auto di Trump costeranno 45 miliardi di dollari : L'allarme lanciato dall'Associazione dei costruttori. Il neo protezionismo rischia di pesare sulla crescita mondiale. I consumatori americani si troveranno costi più elevati anche per acquistare i pezzi di ricambio per le loro auto, sia americane che straniere...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i dazi sull'Auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

Le società di Autori non condividono la battaglia di Di Maio sul copyright : Le società italiane che tutelano il diritto d'autore non condividono la battaglia di Luigi Di Maio contro la direttiva Ue sul copyright. Il presidente della Siae, Filippo Sugar, ha chiesto al vicepremier un incontro per "un confronto costruttivo sui contenuti della direttiva". "L'industria creativa e culturale italiana", si legge in una nota Siae, "è una delle piu' importanti ...

Trump : «Presto dazi sulle Auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...

Scontro Auto-moto : tragedia sulla provinciale : Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Ozegna, nel Torinese. La tragedia lungo la strada provinciale 53 dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un motorino Yamaha, guidato da Emanuele Favazzo di 27 anni...

Dazi - Trump minaccia l’Europa : “Stiamo lavorando sulle Auto” : Dazi, Trump minaccia l’Europa: “Stiamo lavorando sulle auto” Dazi, Trump minaccia l’Europa: “Stiamo lavorando sulle auto” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump minaccia l’Europa: “Stiamo lavorando sulle auto” proviene da NewsGo.

Fa benzina e riparte con la pompa attaccata all'Auto : il risultato è catastrofico : Fare benzina alla propria auto è un'azione comune a tutti, un compito che ogni automobilista deve imparare a fare in autonomia, soprattutto quando si fa rifornimento al self service. Nulla di impossibile, c'è...

Dazi Auto : gli effetti sul Pil dell'area euro. Allarme Moody's : L'economia più colpita sarà la Germania, visto che il settore delle quattro ruote rappresenta il 6,9% del Pil. Sul fronte opposto, la Grecia: il settore auto rappresenta solo lo 0,6% del Pil. Per l'...

Bambino annegato nel lago - i risultati dell'Autopsia / VIDEO / FOTO : San Miniato , Pisa, , 26 giugno 2018 - L'autopsia effettuata ieri sul corpo del piccolo Leo, morto giovedì scorso nel lago di Roffia a San Miniato, ha confermato l'annegamento. L'esame sul cadavere ...

Migranti - Autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...