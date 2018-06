Aumento dei decessi nel 2017 a causa dell' influenza

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad Aumento dei costi dei contratti a termine e al ritorno delle causali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...

Aumento di capitale : KRENERGY rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - KRENERGY rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 25 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Aumento di capitale : KRENERGY rettifica il prezzo dei titoli : KRENERGY rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 25 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,74659091. ...

In Aumento la diffusione degli Smartwatch - la vera “rivoluzione” dei prossimi anni : Il Mercato Hi-tech è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre e diffondere. Gli smartphone, cellulari, device o come li si vuole chiamare, hanno raggiunto un grado di diffusione tale, da rendere – di fatto – la domanda ai minimi livelli perché Satura. Viene riservata la vendita, praticamente al rinnovo, a trovare i nuovi e più potenti prodotti che possano soddisfare le esigenze sempre maggiori e le funzionalità, sempre più ...

Draghi al forum Bce : dopo la fine del Qe l’Aumento dei tassi sarà graduale - prudente e prevedibile : La politica monetaria della Bce rimarrà “paziente, persistente e prudente” e le prossime mosse della Banca centrale dopo la fine del QE, come l’aumento dei tassi d’interesse e il termine del reinvestimento dei titoli rimborsati a scadenza, saranno “graduali”, trasparenti, e soprattutto “prevedibili”. Così il presidente della Bce Mario Draghi si è rivolto ai banchieri centrali ed economisti riuniti in Portogallo...

Draghi al forum Bce : dopo la fine del Qe l'Aumento dei tassi sarà graduale - prudente e prevedibile : La politica monetaria della Bce rimarrà 'paziente, persistente e prudente' e le prossime mosse della Banca centrale dopo la fine del QE, come l'aumento dei tassi d'interesse e il termine del ...

Aumento di capitale : Italia Independent rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - Italia Independent rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 18 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di ...

Aumento di capitale : Italia Independent rettifica il prezzo dei titoli : Italia Independent rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 18 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,...

Violazione dei diritti negli hotspot - Aumento dei carcerati e dei bambini : la denuncia del Garante dei detenuti : Scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture per i migranti, scarsa trasparenza e mancanza di un sistema di registrazione degli eventi critici, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni. Sono alcune delle principali carenze messe in luce nella relazione annuale dal Garante delle persone detenute e private della libertà presentata al Parlamento.A distanza di poco più di un anno dall'entrata i vigore ...

Migranti - l’authority indipendente contro la Francia : “Detenzione dei minori viola diritti fondamentali. Numeri in Aumento” : La Francia viola i “diritti fondamentali” dei minori Migranti perché li “detiene” nei centri amministrativi e questo “costituisce un oltraggio alla loro integrità psicologica“. L’accusa arriva dal controleur des Prisons, un authority indipendente dello Stato francese per il controllo dei centri di privazione della libertà. In un parere pubblicato nel Gazzetta ufficiale francese il controleur des prisons ...

Cina : segnali di rallentamento dall'economia in concomitanza con l'Aumento dei tassi della Fed : Pechino, 14 giu 05:46 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale cinese si è astenuta dall'aumentare immediatamente il costo del credito, in risposta all'aumento dei tassi di riferimento... , Cip,

Bankitalia - prestiti in Aumento ad aprile. Lieve calo dei tassi : Ad aprile le sofferenze del settore bancario sono diminuite del 10,7% su base annua , erano diminuite del 10,9 per cento in marzo, . E' quanto rende noto Banca d'Italia precisando che i depositi del ...

IL CUORE DEI 70ENNI È PIÙ GIOVANE/ Meno infarti e malattie coronariche - ma sono in Aumento nuove patologie : Il CUORE dei 70ENNI è più GIOVANE, gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato. Grande passo avanti nella malattie cardiovascolari, come spiegano gli esperti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:05:00 GMT)

I 204 anni dei carabinieri a Trieste : reati giù del 10 ma arresti in Aumento : Il consuntivo illustrato in caserma dal comandante Melis: 'Lotteremo con più forza contro droga, mafie ed estremismo'