Audi R8 LMS | test privati a Monza ma nessun nuovo modello FOTO

Campionato Italiano GT - L Audi R8 LMS GT3 sotto la lente : Lobiettivo dell'Audi Sport Italia per il 2018 è dichiarato: festeggiare il decimo anno nel Campionato Italiano Gran Turismo con la vittoria nella classe GT3. E che le ambizioni del team siano fondate è apparso evidente sin dalle prime due manche della stagione, disputate a Imola il 28 e 29 aprile scorsi. Sul circuito del Santerno la strana coppia formata da Marcel Fässler, svizzero tre volte vincitore a Le Mans, e Bar Baruch, giovane israeliano ...

Audi R8 LMS pronta per l’Italiano Gran Turismo 2018 : La nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo si accende sabato 28 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il team Audi Sport Italia, guidato da Emilio Radaelli, schiererà in classe GT3 la R8 LMS, al vertice della gamma di vetture da corsa derivate da modelli di serie. Una “famiglia” cui appartengono anche Audi […] L'articolo Audi R8 LMS pronta per l’Italiano Gran Turismo 2018 sembra essere il primo su ...