Atterraggio di emergenza a Venezia | paura per un pneumatico malfunzionante

Atterraggio emergenza aereo a Venezia : ANSA, - Venezia, 28 GIU - Atterraggio di emergenza stamane alle 8.23 all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il pilota del volo El Al 290 da Tel Aviv ha segnalato un'anomalia ad un carrello ed è scattato ...

Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza/ Ultime notizie : scritte anti USA - allarme terrorismo : Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza. scritte anti USA in bagno, allarme terrorismo: l'aereo atterra in Irlanda. Le Ultime notizie: via ai controlli(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:31:00 GMT)

«Appunti sospetti nel bagno» : Atterraggio d'emergenza per il volo United Airlines Roma-Chicago : Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per «potenziali motivi di sicurezza». Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati...

“Un volo infernale” : passeggera minaccia di uccidere tutte le persone a bordo dell’aereo - Atterraggio d’emergenza : Un velivolo Virgin Australia partito da Melbourne con destinazione Perth è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza dopo che una passeggera ha dato in escandescenze minacciando di uccidere tutti a bordo: circa 90 minuti dopo il decollo del volo VA697 del 7 giugno scorso la donna ha iniziato a gridare, ha raccontato un testimone alla tv australiana ABC. Quando il personale dell’equipaggio ha cercato di calmarla, la donna ha ...

Passeggero non si lava da giorni : Atterraggio d'emergenza per l'odore fastidioso Video : Un volo della Transavia è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza per il cattivo odore di un Passeggero. Un episodio singolare che ha fatto il giro del mondo ed è stato ripreso e raccontato con dovizia di particolari dai media stranieri. Il Boeing 737 era decollato dall'aeroporto di Schiphol, nei Paesi Bassi, con destinazione le Canarie. Durante il viaggio l’equipaggio è stato costretto a rivedere i piani a causa di una problematica ...

Passeggero 'puzza come un cadavere' : Atterraggio d'emergenza per un Boeing 737 Video : Difficile trovare un simile precedente nella storia dell’aviazione civile: il comandante di un Boeing 737 della compagnia olandese low cost Transavia, in volo dalle Canarie [Video] ad Amsterdam, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Portogallo perché a bordo un Passeggero, che evidentemente non si lavava da diverso tempo, emanava un tale fetore da provocare malori a bordo. I primi malori subito dopo il decollo La compagnia non ha ...

Passeggero emette cattivo odore : aereo effettua Atterraggio d'emergenza Video : Episodio curioso in un aereo di linea [Video] olandese decollato da Amsterdam e diretto alle Canarie. Uno dei passeggeri emetteva un cattivo odore, tale da provocare conati di vomito e svenimenti in volo. Gli altri passeggeri non riuscivano proprio a sopportare quell'odore nauseabondo: gli assistenti di volo allora hanno 'messo in quarantena', in bagno, l'uomo maleodorante in attesa dell'atterraggio d'emergenza, effettuato a Faro in Portogallo. ...

Passeggero emette cattivo odore : aereo effettua Atterraggio d'emergenza : Episodio curioso in un aereo di linea olandese decollato da Amsterdam e diretto alle Canarie. Uno dei passeggeri emetteva un cattivo odore, tale da provocare conati di vomito e svenimenti in volo. Gli altri passeggeri non riuscivano proprio a sopportare quell'odore nauseabondo: gli assistenti di volo allora hanno 'messo in quarantena', in bagno, l'uomo maleodorante in attesa dell'atterraggio d'emergenza, effettuato a Faro in Portogallo. La ...

Passeggero non si lava da giorni : l'aereo è costretto all'Atterraggio d'emergenza : Atterraggio di emergenza per il volo Transavia HV5666 dalle Canarie ad Amsterdam. Ma all'origine della manovra, stando a quanto raccontato dal sito airlive.net, non c'è un guasto o una situazione di emergenza, bensì il cattivo odore di un Passeggero che, a quanto pare, non si lavava da giorni.A segnalare il "problema" sono stati gli altri passeggeri, ai quali la puzza aveva addirittura causato nausea e conati di vomito, tanto da ...

Passeggero puzza troppo : aereo costretto a un Atterraggio d'emergenza : atterraggio d'emergenza per troppa puzza. Non si tratta di uno scherzo, ma di quello che è accaduto ai passeggeri volo Transavia HV5666 dalle...

Passeggero puzza troppo - volo costretto all’Atterraggio d’emergenza : Il singolare episodio a bordo di un volo di linea partito dalle Canarie e diretto ad Amsterdam. L'equipaggio avrebbe provato in vari modi a limitare l'odore sgradevole ma quando molti si sono sentiti male, il comandante ha deciso di fare uno scalo di emergenza.Continua a leggere

Si rompe il finestrino del pilota : Atterraggio d’emergenza per un Airbus A318 [VIDEO] : atterraggio d’emergenza nel sudovest della Cina per un Airbus A318 Sichuan Airlines con 128 persone a bordo: un finestrino della cabina di pilotaggio si è rotto ferendo il co-pilota. E’ rimasta ferita anche un’assistente di volo durante l’atterraggio. L’aereo era in volo da Chongqing a Lhasa, e dopo l’incidente è stato dirottato a Chengdu, nel Sichuan, dove è caduto un pezzo del finestrino, secondo quanto reso ...

Croazia : Atterraggio emergenza per incrinatura vetro aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brindisi - Atterraggio emergenza per volo dalla Grecia : tutti illesi : Brindisi, atterraggio emergenza per volo dalla Grecia: tutti illesi Brindisi, atterraggio emergenza per volo dalla Grecia: tutti illesi Continua a leggere