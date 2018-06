Atp Eastbourne | Cecchinato in semifinale

Tennis - Atp Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - Atp Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Atp Eastbourne - Murray riassapora la vittoria - bocciato Wawrinka : L'ex numero uno al mondo, la cui ultima affermazione nel circuito risaliva addirittura agli ottavi di Wimbledon 2017 ai danni di Benoit Paire, ha festeggiato nel migliore dei modi la sua prima ...

Atp Eastbourne - Andy Murray torna e vince : a Eastbourne Wawrinka ko : Ottimi segnali in vista di Wimbledon per l'ex numero 1 del mondo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Una sfida particolare tra due giocatori che in carriera hanno vinto ben tre tornei del ...

Tennis - Atp Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto in due set da David Ferrer : Niente da fare per Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’erba britannica è poco fortunata per l’azzurro,che cede in due set contro l’esperto spagnolo David Ferrer (n.38 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un po’ d’amarezza c’è per Matteo, non avendo mai approfittato dell’iniziale situazione di vantaggio dei due parziali. La ...

Atp Eastbourne : Seppi subito eliminato : Finisce già al primo turno l'avventura di Andreas Seppi nell'ATP 250 di Eastbourne, torneo su erba dotato di 661.085 euro di montepremi. Il 34enne altoatesino si è dovuto arrendere all'esordio all'...

Tennis - Atp Eastbourne 2018 : subito fuori Andreas Seppi. Denis Istomin vince al tie-break del terzo set : È terminata subito l’avventura di Andreas Seppi all’ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon. L’uzbeko Denis Istomin ha vinto 6-3 6-7 (4) 7-6 (4) in due ore e ventotto minuti di gioco, al termine di un match combattuto, come da tradizione quando questi due giocatori si incrociano. Due dei dieci precedenti, infatti, si sono disputati proprio ai Championships, con una vittoria per parte al ...