Atmosfera fine impero | nei palinsesti manca ancora Fiorello

ilgiornale

: RT @DiGdinino: Finalmente una parola chiara che mette fine ad una atmosfera di codardia che aleggiava sulla Guardia Costiera a causa di dic… - BianchiLuigia : RT @DiGdinino: Finalmente una parola chiara che mette fine ad una atmosfera di codardia che aleggiava sulla Guardia Costiera a causa di dic… - LaDeny_ : RT @Alessio_90__: Chiedo a @LaDeny_ se non le sembra strano che un autobus così grande sia così vuoto. Lei mi dice che è sera ci può stare.… - LaDeny_ : RT @Alessio_90__: Ci mettiamo a chiacchierare e questo autobus gigante parte, stranamente ci siamo solo noi sopra. Sembra l’atmosfera all’a… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Un'daanno scolastico, daliceo. Quando non si conosceil proprio futuro e si ha voglia - o si finge - di scherzare per nascondere un po' le paure. Insomma, ieri i vertici Rai in scadenza - più o meno espressione dell'era "renziana" - hanno presentato idella prossima stagione autunno-primavera. Grande cura, soprattutto nella grafica. Ma, non sapendo se saranno loro a gestirli o, più probabilmente, i prossimi direttori scelti dalla maggioranza Lega-5Stelle, non avevano neanche voglia di impegnarsi più di troppo a rispondere alle sollecitazioni dei giornalisti. Mario Orfeo, il direttore generale che ha retto per un anno la nave Rai in un momento di difficoltà dopo l'addio di Campo Dall'Orto, ha tenuto la scena per quasi tutta la presentazione. Voleva mettere sul tavolo i risultati ottenuti (e ce ne sono stati, da Bolle al Sanremo di Baglioni), ...