Atletica | IAAF Diamond League | per l’Italia protagoniste Trost e Vallortigara

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018), un salto tra le stelle di Parigi. Sabato 30 giugno la settima tappa della. Alto con l’azzurra bronzo mondiale indoor e la capofila italiana stagionale. Nei 400hs nuova sfida Samba-Warholm. Diretta TV su Fox Sports HD (ore 20-22) Sabato 30 giugno settimo appuntamento della2018 con il meeting di Parigi. In gara nella capitale francese l’azzurra Alessia, bronzo mondiale indoor dell’alto, che proverà a migliorare il primato stagionale outdoor di 1,90, e Elena, leader nazionale stagionale e quarta nelle graduatorie mondiali con l’1,96 di Zoetermeer. Per le due azzurre il miglior cast possibile di avversarie, con Mariya Lasitskene-Kuchina al confronto diretto con l’olimpionica di eptathlon Nafissatou Thiam, la sfida di maggior richiamo tra le gare parigine in pedana. Grandi confronti ...