Atletica | Giochi del Mediterraneo 2018 | Davide Re | spettacolare oro! Libania Grenot

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : RE DOMINA I 400! Grenot d’argento e Chigbolu di bronzo! Argento Bongiorni nei 100! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Grenot d'argento e Chigbolu di bronzo! Re vuole l'oro! Desalu è un fulmine nei 200 : ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , seconda giornata per le gare di Atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Grenot d’argento e Chigbolu di bronzo! Re vuole l’oro! Desalu è un fulmine nei 200 : 20?25 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Grenot e Re vogliono l’oro! Desalu è un fulmine nei 200 : 20?25 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Grenot e Re vogliono l’oro - Italia d’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : gli azzurri in gara questa sera : Saranno 15 gli azzurri in gara per la sessione serale dei Giochi del Mediterraneo di Atletica Sette titoli in palio nella seconda giornata, giovedì 28 giugno, che prevede soltanto la sessione serale. Nella finale dei 400 metri al via la bicampionessa europea Libania Grenot insieme all’altra azzurra Maria Benedicta Chigbolu(ore 20.45). Dieci minuti più tardi, alle 20.55, toccherà invece tra gli uomini a Davide Re, che quest’anno a Ginevra è ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : Crippa-Chiappinelli di bronzo : Nella giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, i due giovani mezzofondisti azzurri al terzo posto su 5000 metri e 3000 siepi. Quarto il pesista Bianchetti Due medaglie di bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna, nella sessione serale della prima giornata dell’Atletica. Entrambe arrivano da due giovani mezzofondisti azzurri, campioni europei under 23 in carica: Yeman Crippa è terzo con 13:56.53 nei 5000 ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e Chiappinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI E CRIPPA NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI! Beffa Bianchetti : quarto all’ultimo lancio nel peso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco. Grenot e Chigbolu in finale nei 400! Molto bene Re! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : i quattrocentisti azzurri incominciano con il piede giusto : Ai Giochi del Mediterraneo, nella mattina del day 1, Chigbolu al primato stagionale con 52.08 e la capitana Grenot vince la batteria (52.90). Tra gli uomini Re firma il miglior crono del turno in 45.86 Prime gare per l’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione mattutina della giornata inaugurale, dedicata ai turni eliminatori, 11 azzurri conquistano la qualificazione per la finale. Sui 400 metri Maria Benedicta ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grenot parte bene - ok Re e Chigbolu. Infortunio Randazzo : A Tarragona (Spagna) sono iniziate le gare di Atletica leggera valide per i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Si sono disputati dei turni di qualificazione, questa sera si assegneranno le prime medaglie. 400 METRI (femminile) – Libania Grenot e Maria benedicta Ghigbolu sbrigano la pratica semifinale e torneranno in pista per la conquista delle medaglie. La Campionessa ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Grenot - Crippa e altre stelle : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...