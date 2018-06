Atletica | Giavellotto cadetti | Cuciniello super ad Ariano Irpino

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Adil 15enne di Torre del Greco,Simone, si migliora di quasi due metri ea il 66,56 di Fina Giovani giavellottisti crescono. Nell’incontro per rappresentative regionali Meeting sotto le Stelle dell’arena Pietro Mennea di(Avellino) il lanciatore campano Simone(Centro Atl. Salus) ha siglato la migliore prestazione italiananelcon 67,50. Il 15enne di Torre del Greco (Napoli), vicecampione italiano under 16, ha incrementato il personale di quasi due metri rispetto al 65,56 che aveva lanciato il 1° maggio a Napoli. In virtù di questa prestazione haato di slancio il precedente primato nazionale realizzato dal friulano Michele Fina il 10 giugno 2017 (66,56). Proprio Fina, in partenza per gli Europei under 18 di Gyor, si è complimentato consui social: “Sono fiero che tu mi ...