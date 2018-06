Atalanta | Percassi svela i nomi degli “incedibili” e su Mandragora…

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Antonio, presidente dell’, ha parlato delle mosse di calciomercato che coinvolgeranno il club bergamasco “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta, il Papu Gomez è incedibile. Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti. Mandragora costa 20 milioni? A quel prezzo non prendiamo nessuno”. Antonio, presidente dell’, ha parlato al Corriere dello Sport delle dinamiche di mercato che coinvolgono il club bergamasco. L’asta per Mandragora si è conclusa in favore dell’Udinese, al raggiungimento di certe cifreha deciso di tirarsi indietro.L'articolo“incedibili” e su Mandragora… SPORTFAIR.