Atalanta | ecco le nuove maglie | spicca lo stemma della DEA sul petto

Atalanta - ecco le maglie per la prossima stagione : la squadra di Gasperini si prepara a regalare spettacolo [FOTO] : Sono state svelate presso il Roof Garden Restaurant di Bergamo le nuove maglie da gara per la stagione 2018-2019 dell’Atalanta. Prodotte da Joma per Atalanta, accompagneranno la squadra di Gasperini per tutta la stagione tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Anche quest’anno la cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati i fili conduttori nella creazione della prima e della ...

Sorteggi Europa League - ecco l’avversaria dell’Atalanta : Sarà armena o bosniaca l’avversaria dell‘Atalanta nel secondo turno di qualificazione di Europa League. Il Sorteggio dell’Uefa a Nyon per i preliminari ha infatti assegnato ai bergamaschi la vincente tra Banants, club della capitale Erevan, e FK Sarajevo. L’andata sarà fuori casa il prossimo 26 luglio, il ritorno il 2 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per accedere alla fase a gironi i nerazzurri dovranno superare ...

Europa League - sorteggiato il tabellone dei preliminari : ecco l’avversaria dell’Atalanta : Atalanta, pronta ad affrontare i preliminari di Europa League, la squadra di mister Gasperini potrà osservare la prossima avversaria L’Atalanta sfiderà la vincente tra gli armeni del FC Banants e i bonsiaci del FK Sarajevo, nel secondo turno preliminare di Europa League. Le due squadre sopracitate, tra il 12 e il 19 luglio, si affronteranno nel primo turno dei preliminari e la vincente, come detto, troverà la squadra atalantina sulla sua ...

Calciomercato Atalanta - ecco Reca a titolo definitivo : BERGAMO - Arkadiusz Reca è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta . A comunicarlo, il club nerazzurro con una nota apparsa sul sito ufficiale, attraverso la quale " Atalanta comunica di aver ...

Atalanta - ecco chi è Arkadiusz Reca : nuovo acquisto per Gasperini : Arkadiusz Reca ha firmato un nuovo contratto con l’Atalanta, il difensore col vizietto del gol arriva dai polacchi del Wisla Plock L’Atalanta ha acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca, nato a Chojnice il 17 giugno 1995. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Chojniczanka Chojnice, dopo aver fatto esperienza nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie, dal ...

Calciomercato Atalanta - ecco il sostituto di Spinazzola : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta pensa al futuro con l’obiettivo di disputare un’altra stagione importante, mosse di mercato nelle ultime ore. “Wisla Plock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Europa League. Se il ...

Atalanta - ecco il primo colpo “quasi ufficiale” : L’Atalanta ha messo a segno il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato: tutti i dettagli sul sostituto di Spinazzola “Wisla Plock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Europa League. Se il trasferimento di ...

Atalanta - Percassi show sul calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...

Porte girevoli all’Atalanta : le richieste di Gasperini per sostituire i partenti - ecco come cambia l’11 bergamasco : Atalanta alle prese con un calciomercato che potrebbe rivoluzionare la rosa, innesti di spessore per sostituire alcuni pezzi pregiati in partenza L’Atalanta ha da poco concluso l’ennesima ottima stagione con Gian Piero Gasperini al timone. L’Europa League è stata riconquistata, al termine di un’annata ricca di soddisfazioni per il club del patron Percassi. come in ogni estate però, l’Atalanta deve far fronte ...

Calciomercato Atalanta - ecco i botti : il sostituto di Cristante e l’attaccante : Calciomercato Atalanta – Altra stagione importante per l’Atalanta che adesso punta a confermarsi anche nel prossimo campionato, sarà un’estate bollente con tante trattative di mercato pronte a decollare in entrata ed uscita. Il pezzo pregiato della squadra è sicuramente Cristante, testa a testa tra Roma e Juventus con i giallorossi in vantaggio, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il sostituto porta il ...

Cagliari-Atalanta streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Cagliari-Atalanta streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si conclude il campionato di Serie A con una giornata molto importante per gli obiettivi di salvezza ed Europa League, in campo Cagliari ed Atalanta. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari e Atalanta in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Calciomercato Atalanta - indiscrezioni confermate : ecco il nome per l’attacco : Calciomercato Atalanta – Era il 23 marzo e su CalcioWeb avevamo lanciato l’indiscrezione dell’interesse dell’Atalanta per il calciatore del Benevento Enrico Brignola, una della note positive della stagione per il tecnico De Zerbi. Adesso arrivano nuove conferme, l’Atalanta fa sul serio per il calciatore classe 1999, un talento destinato ad esplodere nelle prossime stagioni ma già quasi una sicurezza. ...

Europa - Atalanta ai preliminari? Ecco le date del ritiro di Rovetta : In caso di conferma del settimo posto preparazione anticipata. Anche quest'anno la sede sarà Rovetta. Restano da definire i dettagli.

Atalanta - Percassi : “Ilicic all’Inter? Ecco la verità” : Nelle ultime ore sono circolate alcune voci su un possibile accordo per il trasferimento di Ilicic dall’Atalanta all’Inter, anzi addirittura si è parlato di possibili visite mediche già nei prossimi giorni. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è stato raggiunto da FcInter1908.it, smentendo la possibilità di un possibile passaggio di Ilicic all’Inter. “È un giocatore incedibile per noi. Visite mediche già ...