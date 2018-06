Atalanta | accordo con RadiciGroup | sarà sponsor di maglia in tutte le competizioni

Lazio - accordo con Gomez ma l'Atalanta fa muro : Lotito e Tare avrebbero trovato l'intesa con l'entourage dell'argentino. Percassi però non è disposto a cedere il suo gioiello

Roma-Atalanta - c’è l’accordo : Cristante è giallorosso - i dettagli : Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma, il centrocampista passa in giallorosso dall’Atalanta, offerta irrinunciabile per la famiglia Percassi Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista dell’Atalanta si appresta a firmare un nuovo contratto con il club giallorosso, al termine di una grande stagione in nerazzurro che lo ha portato sino alla Nazionale di Mancini. I due club, secondo quanto rivelato da ...

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Lazio - super offerta per Cristante : accordo con l’Atalanta ad un passo : La Lazio è alle prese con un finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni. La Champions League è a portata di mano, serve non perdere contro l’Inter nell’ultima giornata per coronare un’annata splendida. Nel frattempo però, Igli Tare si sta muovendo per rafforzare la rosa in vista della prossima importantissima annata. Ebbene, il primo passo potrebbe essere l’acquisto di Cristante dall’Atalanta. La Repubblica parla oggi di ...