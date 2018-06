Astrofisica | un francobollo speciale per il bicentenario di Angelo Secchi

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Per celebrare ildella nascita di Padre(1818-1878), considerato il fondatore dell’in Italia e della spettroscopia astronomica in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico emette uncommemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che accade: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorare il centenario della scomparsa e anche quest’anno è prevista un’emissione commemorativa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia,divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro ...