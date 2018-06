Astaldi | P Astaldi | trattativa avanzata per concessione Terzo Ponte Bosforo

Piazza Affari : nella bufera Astaldi : In forte ribasso il general contractor , che mostra un disastroso -2,92%. La tendenza ad una settimana di Astaldi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Astaldi - nuovi contratti costruzione Italia - Polonia - Svezia - Messico : Roma, 22 giu. , askanews, Il Gruppo Astaldi uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni è risultato aggiudicatario di tre nuovi contratti ...

Astaldi si aggiudica nuovi contratti in Italia - Polonia - Svezia e Messico : Corre a Piazza Affari il titolo di Astaldi che balza del 3,02%. A dare una spinta al titolo, l'aggiudicazione di nuovi contratti . Il Contractor Italiano ha avuto tre nuovi contratti di costruzione, ...

Cade nella piscina vuota : Angelo CAstaldi muore dopo aver battuto la testa : Tragedia a Ceprano, nel Frusinate, dove Angelo Castaldi noto imprenditore ed ex politico, è morto dopo essere caduto all'interno di una piscina vuota. Il 77ennne,

Piazza Affari : accelera Astaldi : Vigoroso rialzo per il general contractor , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,74%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Atletica integrata : Diego GAstaldi ancora record nei 100 a Nottwil : Diego Gastaldi , Sport No Limits Firenze, conferma di essere in un buon stato di forma.Nella specialità di corsa in carrozzina T53 l'atleta di Velletri porta a casa il terzo record italiano consecutivo nei 100 metri. ...

Astaldi conferma : linea credito con Banco di Brasil rimborsata nei termini : Teleborsa, - Astaldi precisa di aver rimborsato "nei termini" la linea di credito con Banco do Brasil . Lo ha detto con una brevissima nota la compagnia di costruzioni, in seguito ai rumors riportati ...

I venditori si accaniscono su Astaldi : Affonda sul mercato il general contractor , che soffre con un calo del 6,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Astaldi : P. Astaldi - Ihi non è partner ‘mordi e fuggi'(2) : (AdnKronos) – Astaldi si è poi soffermato sulla questione relativa alla clausola sospensiva per il costituendo consorzio di garanzia per l’aumento di capitale riguardante la cessione della concessione del terzo ponte sul Bosforo. La clausola, ha spiegato, “prevede non la vendita ma prevede che la società debba ricevere per la cessione della concessione del terzo ponte sul Bosforo un’offerta vincolante e di soddisfazione ...

Astaldi : Stinellis - con nuovo partner obiettivi piano più’raggiungibili : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – La nuova partnership con la giapponese Ihi rende “più concreti e raggiungibili gli obiettivi” di Astaldi e “va in continuità con il piano strategico”. Ad affermarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Filippo Stinellis, in una conference call con la stampa. “E’ una partnership vincente per le due società: noi offriamo la nostra capacità di gestire progetti ...

