Asta Btp fa il pieno con tassi in calo | domanda debole rispetto a un mese fa

Borsa Milano cresce dopo Asta Btp - +0 - 8% : ANSA, - Milano , 13 GIU - Si amplia il rialzo di Piazza Affari: avvicinandosi a metà giornata, dopo l' asta Btp con tassi in deciso aumento, l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, confermando Milano quale ...

Rally tassi Asta Btp - 7 anni a top 2014 : ANSA, - ROMA, 13 GIU - tassi in deciso rialzo nell' asta di Btp a 3,7 e 30 anni . Assegnati in tutto 5,63 miliardi di euro, poco meno del target massimo prefissato di 5,75 mld, a fronte di richieste ...

Spread Btp-Bund sotto 230 dopo Asta Bot : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi resta sotto i 230 punti base dopo l' asta dei Bot annuali conclusasi con pieno collocamenti e tassi in forte rialzo. Il differenziale segna 229 ...

Per l'Italia nuovo test sui mercati - in Asta 12 mld di Bot e Btp : Roma, 10 giu. , askanews, Ancora riflettori puntati sul l'Italia sui mercati finanziari. Una settimana importante quella che si apre domani dopo le fibrillazioni delle ultime sedute con Piazza Affari ...

Tesoro - prossima settimana in Asta fino a 5 - 7 miliardi di BTP : Teleborsa, - La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 5,75 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 30 anni. Mercoledì 13 giugno il termine per ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo - +2 - 09% - . Tassi in rialzo nell'Asta Btp Ma lo spread si raffredda a 250 punti : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita martedì Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche ...