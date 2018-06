Assunto in pizzeria | romeno 22enne uccide il suo capo il primo giorno di lavoro e gli

Assunto in pizzeria - 22enne uccide il capo al primo giorno di lavoro/ Romeno condannato all'ergastolo : Assunto in pizzeria , 22enne uccide il capo al primo giorno di lavoro : Birmingham, un Romeno ha ammazzato il gestore di un locale e ha rubato l'incasso di giornata, condanna all'ergastolo (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:25:00 GMT)

