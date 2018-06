Ascolti TV | Mercoledì 27 giugno 2018 Serbia-Brasile 28 9% | Stai Lontana da me 12 3%

davidemaggio

: Ascolti tv mercoledì 27 giugno 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 27 giugno 2018 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 27 giugno 2018 - Silvja78 : Sono straconvinta che il mercoledì UPAS faccia il pieno di ascolti.. #chilhavisto -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Sacrificio d'Amore Su Rai1da Me ha conquistato 2.675.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.539.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.046.000 spettatori pari al 4.3% di share e Il Supplente ne ha interessati 1.041.000 (4.8%). Su Italia 1ha catturato l’attenzione di 6.468.000 spettatori (28.9%) e a seguire Tiki Taka Russia ha intrattenuto 2.339.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.071.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%. Su Rete4 Lo Squalo totalizza un a.m. di 925.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Atlantide – Ustica, l’ultimo miglio ha registrato 514.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su TV8 Il Cacciatore di Ex ha segnato il 2.8% con 603.000 spettatori mentre su ...