Ascolti tv ieri | Stai lontano da me vs Il Supplente vs Serbia – Brasile | Dati Auditel 27

Mediaset - Confalonieri : “Ascolti mondiali da record - ricavi pubblicità sopra attese” : mondiali– Per Mediaset la media di ascolto delle prime 36 partite dei mondiali di calcio è stata del 26 per cento di share con 4 milioni di spettatori. Un ascolto medio addirittura superiore al 2014, quando gli incontri dei mondiali, trasmessi sia su Rai sia su Sky, ottenevano mediamente 3,5 milioni di spettatori. E nel 2014 l’Italia partecipava al torneo. Ma il confronto possiamo estenderlo anche ad edizioni ancora precedenti e ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs Nigeria-Argentina | Dati Auditel 26 giugno 2018 : Chi ha vinto ieri sera fra i Wind Music Awards Summer 2018 e la sfida fra Nigeria e Argentina? I Mondiali di Calcio di Russia 2018, trasmessi da Mediaset, sono i più seguiti. Ogni partita riesce a catturare milioni e milioni di telespettatori nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento Musicale in onda dall’Arena di Verona, invece, è amatissimo. Dopo il successo di Vanessa Incontrada e Carlo Conti a debuttare ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere 3 vs Iran – Portogallo | Dati Auditel 25 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti di ieri, 25 giugno 2018. In una serata caratterizzata da ben due partite in onda in contemporanea alle 20:00 i telespettatori si sono suddivisi fra Italia 1, Rai 1 e le altre Reti secondo quanto sotto riportato. In molti hanno seguito, con il fiato sospeso, la sfida per l’accesso agli ottavi di finale per i Mondiali di Calcio di Russia 2018 fra Iran e Portogallo. In diversi, invece, hanno guardato su Rai 1 la ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Polonia – Colombia | Dati Auditel 24 giugno 2018 : Dati Auditel del 24 giugno 2018 Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 24 giugno 2018? Su Rai 1 ha tenuto compagnia ai telespettatori la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Italia 1, invece, è andata in onda un’altra attesissima partita valida per i Mondiali di Calcio di Russia 2018 ovvero il match fra Polonia e Colombia. Su La7, prima dello speciale di Enrico Mentana per i vari ballottaggi, invece, è andato in onda ...

Ascolti tv ieri - Cavalli di Battaglia vs Germania Svezia | Dati Auditel 23 giugno 2018 : Nuova sfida fra le varie Reti. Secondo gli Ascolti tv di ieri, 23 giugno 2018, chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Su Rai 1 è andata in onda la replica della quarta puntata di Cavalli di Battaglia, lo show di Gigi Proietti. Su Canale 5, invece, ad intrattenere i telespettatori ci ha pensato il film intitolato Ti va di ballare?. Come sempre, però, ad attirare più telespettatori di tutti è stata Italia 1 grazie alla messa in onda ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più - Le verità nascoste - Dati Auditel 22 giugno : Gianluigi Nuzzi si è occupato di moltissimi casi di cronaca nera cercando di tirare le somme. L'ultimo appuntamento con Quarto Grado ha interessato 977.000 telespettatori per uno share pari a 6.3 ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le verità nascoste | Dati Auditel 22 giugno 2018 : Cosa ci dicono i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, 22 giugno 2018? Quale programma è stato il più visto fra quello di Amadeus su Rai 1 intitolato Ora o mai più, la serie tv di Canale 5 ovvero Le verità nascoste e Propaganda Live su La7. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per seguire la nuova sfida fra Serbia e Svizzera valevole per i Mondiali di Calcio di Russia 2018? Ascolti tv ieri, 22 giugno 2018 ++Ascolti ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Argentina – Croazia | Dati Auditel 21 giugno 2018 : Eccoci giunti ad un nuovo aggiornamento circa l’audience e gli Ascolti tv di ieri, 21 giugno 2018? Cosa c’era ieri sera in televisione? Su Rai 1 è andata in onda la replica di una delle puntata di Don Matteo, amatissima fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Su Canale 5, invece, i telespettatori hanno potuto seguire la sfida dei Mondiali di Calcio 2018 di Russia fra Argentina e Croazia. La squadra per cui tifa Belen Rodriguez ha ...

Ascolti tv 20 giugno 2018 : i programmi più visti di ieri sera : Ascolti tv prima serata mercoledì 20 giugno 2018 Le reti ammiraglie “superate” da Italia1. Questo il bilancio che viene fuori dai dati con gli Ascolti tv di mercoledì 20 giugno 2018. ieri sera, infatti, in prima serata, sul canale “giovane” di Mediaset a seguire Iran – Spagna sono stati in media 5 milioni 729 mila […] L'articolo Ascolti tv 20 giugno 2018: i programmi più visti di ieri sera proviene da Gossip e ...

Ascolti tv ieri - Petrolio vs Il Supplente vs Sacrificio d’Amore | Dati Auditel 20 giugno 2018 : Come saranno anDati gli Ascolti tv ieri sera? Ricordiamo che Canale 5, dopo l’iniziale flop della serie Tv “Sacrificio d’amore” ha provato a rilanciarla in prima serata. A partire da ieri, infatti, è iniziata la seconda parte della serie tv. Dall’altra parte invece, sponda Rai, c’è stato il 2° episodio del programma televisivo Il Supplente e una nuova puntata di Petrolio su Rai 2. Sicuramente in molti avranno seguito il ...

Ascolti tv ieri - Con il cuore nel nome di Francesco vs Grease | Dati Auditel 19 giugno 2018 : Dopo la nuova sfida fra le Reti televisive quali Dati hanno registrato gli Ascolti tv di ieri, 19 giugno 2018? Sulle due ammiraglie avversarie si sono contrapposti il programma musicale denominato Con il cuore nel nome di Francesco e il film cult Grease. Su Italia 1, invece, è andata in onda la sfida fra Russia ed Egitto per i Mondiali di Russia 2018 mentre su Rai 3 Bianca Berlinguer ha condotto una nuova puntata di #Cartabianca. Ecco quindi ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere vs Tunisia – Inghilterra | Dati Auditel 18 giugno 2018 : Auditel ieri 18 giugno, sfida tra Tutto può succedere 3 e Mondiali di calcio su Canale 5 Grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 18 giugno 2018. Perché? In primis per le tante le polemiche contro ‘mamma’ Rai per la decisione di mandare in onda in questo periodo le nuove puntate di Tutto può succedere 3. La fiction, oltreTutto, è stata caricata, per intero, da giorni e giorni già su Rai Play e molti fan l’hanno già vista ...