ARTCITY 2018 Fabio Biondi a Castel Sant’Angelo

(Di giovedì 28 giugno 2018) Domani 29 giugno ore 21– Sala della BibliotecaLa storia del Violino in Italia (1700-1750) Prima nazionale SECONDO APPUNTAMENTO CON SERE D’ARTE nell’ambito di28 giugno – 13 settembre Venerdì 29 giugno aSant’Angelo, secondo appuntamento con “Sere d’arte”: accompagnato dalla clavicembalista Paola Poncet, nella Sala della Biblioteca sarà protagonistacon La storia del Violino in Italia (1700-1750), un recital presentato più volte in Spagna, Francia e Stati Uniti e che finalmente, per la prima volta, arriva a Roma. In programma opere di Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini, Veracini e Locatelli per ripercorrere una delle più alte tradizioni strumentali e compositive della storia della musica italiana, quella del violinismo, di cuiè portavoce autorevolissimo, amato da anni dal pubblico e dalla ...