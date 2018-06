ARRIVANO GLI SNARKY PUPPY! La band americana in Italia per un unico eccezionale concerto

Tutte le novità sui palinsesti Rai 2018 : Sarà Sanremo raddoppia - ARRIVANO Bocelli e Baglioni : I palinsesti Rai 2018 sono in via di definizione. Le novità delle reti guidate da Mario Orfeo sono state presentate alla presenza dei giornalisti, che hanno colmato Tutte le curiosità con una serie di domande che hanno riguardato le scelte passate proposte dalla rete, a cominciare dall'approdo di Fabio Fazio su Rai1. Sul fronte musicale, vige la più totale precarietà con la sola conferma di eventi dedicati ad Andrea Bocelli e Claudio ...

Prezzo e partite Serie A di Sky sul digitale terrestre : ARRIVANO i dettagli ufficiali : Definiti i dettagli di trasmissione della Serie A per conto di Sky sul digitale terrestre: il pacchetto calcio avrà un Prezzo di 15 euro mensili, cui poi si potrà aggiungere quello dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta promozionale (avete tempo fino al 30 giugno) al costo di 19.90 euro al mese per 1 anno. Purtroppo c'è da dire subito che le partite verranno trasmesse in standard definition, e saranno in numero di 7 (10 quelle totali per ...

Con Best Scholarship ARRIVANO dagli Usa 50 milioni di investimenti in start up : 'I programmi come Best, che aprono le start up italiane agli investitori internazionali -ha detto Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre- consentono a molti giovani italiani di poter ...

Gli ARRIVANO 90 multe in 2 anni - poi la scoperta choc : 'Sono tutte auto guidate da rom' : di Alessia Marani 'Inseguito' dalla polizia stradale di mezz'Italia, bersagliato da multe a tre zeri, 'ricercato' dalle compagnie assicurative nazionali, tutto per colpa di 16 auto, tra cui una Jaguar,...

Bufera Serie A e Serie B - campionati a rischio rinvio : ARRIVANO i deferimenti - tra sentenze e ricorsi i tornei possono clamorosamente slittare [DETTAGLI] : Prende il via un’estate caldissima per i campionati di Serie A e Serie B, si preannunciano clamorosi ribaltoni per quanto riguarda le classifiche delle prime due categorie dei campionati italiani. La situazione più delicata è sicuramente quella del Parma, nel mirino è finita l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un ...

Penalizzazioni - inibizioni e ammende - ARRIVANO i ribaltoni : Tfn sanziona 9 club toscani [NOMI e DETTAGLI] : Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha disposto una serie di Penalizzazioni, inibizioni e ammende nei confronti di 9 club toscani e dei loro dirigenti, deferiti lo scorso 16 aprile dalla procura federale per violazioni nel tesseramento di giovani calciatori stranieri e per il tentativo di alterare alcune partite dei campionati di Eccellenza e Promozione toscani. L’inchiesta poggia sulle carte ...

In Pokémon Go ARRIVANO le liste di amici e gli scambi di Pokémon : (Foto: Niantic) Manca solo un mese al secondo compleanno di Pokémon Go, e il gioco in realtà aumentata con protagonisti i piccoli mostri si appresta a vivere la sua terza estate con un aggiornamento che farà la felicità della comunità dei fan più appassionati: lo sviluppatore Niantic ha infatti appena annunciato che nelle prossime versioni dell’app in arrivo già da questa settimana arriveranno una lista degli amici e la possibilità di ...

Gli Spandau Ballet ARRIVANO in Italia con tre date esclusive : Alla notizia seguono un best di inediti e un tour che li porta in giro per il mondo fino al 2014. Lorenzo Fragola con Super Martina: out il nuovo brano - LEGGI Nel luglio 2017 la band affronta un ...

FIRENZE ROCKS / Il trionfo dei Guns'N Roses davanti a 65 mila fan in delirio : oggi ARRIVANO GLI Iron Maiden : I Guns' N Roses trionfano al Festival 'FIRENZE ROCKS' con un concerto di tre ore davanti a 65 mila persone: il programma di oggi 17 giugno con gli Iron Maiden.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:53:00 GMT)

Gli animali del National Geographic ARRIVANO a Milano : Dopo il successo ottenuto a Roma all’Auditorium Parco della Musica, arriva a Milano PhotoArk, circa 60 fotografie realizzate dal grande fotografo di National Geographic Joel Sartore, esposte in una mostra all’interno dell’area di CityLife Shopping District. Dal 22 giugno al 16 settembre 2018, attraverso un percorso tra indoor e outdoor si potrà scoprire l’affascinante progetto di Sartore in difesa della biodiversità. Più di 10 anni di lavoro, ...

Gli attori italiani di «Grey's Anatomy» e «Station 19» ARRIVANO a Milano - : Stefania Spampinato, nata a cresciuta in Sicilia, si è laureata in Arte e Spettacolo a Milano prima di iniziare a lavorare in giro per il mondo, collaborando anche con artisti come Kylie Minogue e ...

Valdengo : Entrano in piscina senza pagare il biglietto - ARRIVANO i Carabinieri : Hanno provato ad entrare in piscina senza pagare il regolare biglietto d'ingresso ma sono stati scoperti dai gestori dell'impianto. Protagonisti dell'accaduto 4 minorenni che, nella giornata di sabato ...

Sorpresa in mare - a Ostia ARRIVANO GLI yacht superlusso di Paul Allen e Beyonce : Il Tatoosh è un 92 metri ed è solo il 43/mo più grande superyacht del mondo. Allen lo usa per le gite brevi, possedendo un 127 metri, l'Octopus, tra i primi 5 più grandi in tutto il mondo e tra i più ...

Il cuore dei 70enni è più giovane/ Gli infarti ARRIVANO 10 anni più tardi rispetto al passato : Il cuore dei 70enni è più giovane, gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato. Grande passo avanti nella malattie cardiovascolari, come spiegano gli esperti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:05:00 GMT)