Arriva il grande caldo | il Comune attiva il numero verde per l' assistenza agli anziani

Previsioni Meteo - si conclude la grande anomalia fredda e piovosa di Giugno : adesso Arriva il caldo - l’Estate inizia davvero : 1/35 ...

Arriva il grande caldo - nel fine settimana temperature fino a 40 gradi : L’Italia sta per essere travolta da un’ondata di calore: l’anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dalle assolate terre africane verso il nostro Paese nel fine settimana. Dunque, sta per Arrivare il caldo: quello vero, per almeno cinque giorni. temperature di 32-34 gradi su molte città come Mila...

Grande Fratello Vip cerca concorrenti : Arrivano Francesca Cipriani e l'ex Cottone - Annalisa Minetti e la fidanzata della gieffina : Continuano a uscire nomi di concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip atteso con i nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione. A quello di Elisabetta Gregoraci, che per ora ...

Lifeline a Malta - Toninelli : “Grande vittoria per l’Italia”. E Conte lo ritwitta. Salvini : “Dopo le parole - Arrivano i fatti” : L’arrivo della Lifeline nel porto di Malta “è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli festeggia su Twitter l’accordo raggiunto tra il premier maltese Joseph Muscat e altri sette Paesi, tra cui la stessa Italia, per la ridistribuzione dei 234 migranti a bordo della nave della ong tedesca. Per il governo M5s-Lega significa un ...

Eclissi - a Luglio Arriva la “luna di sangue” : ecco tutte le profezie associate al grande evento astronomico : La “luna di sangue” del prossimo mese sta già agitando gli appassionati di osservazioni celesti. Quella del 27 Luglio sarà, infatti, l’Eclissi lunare più lunga del XXI secolo. Le Eclissi lunari proiettano un bagliore rosso sulla luna grazie al modo in cui la luce è riflessa intorno all’atmosfera terrestre mentre passa in mezzo al sole e alla luna. Nonostante l’evento astronomico sia stato un avvenimento regolare nella storia, molte culture e ...

Luglio - Arriva la “Luna di Sangue” : conto alla rovescia per l’Eclissi totale più lunga del secolo - grande spettacolo in tutt’Italia [INFO e DETTAGLI] : E’ iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del cielo: manca solo mese ad un nuovo evento astronomico, mozzafiato, imperdibile. Il 27 Luglio 2018 si verificherà l’eclissi totale di Luna, la più lunga del XXI secolo: nella notte fra il 27 e il 28 Luglio 2018 la lunghissima eclissi durerà 1 ora e 43 minuti (si ricordi che in precedenza, il 31 gennaio 2018, l’evento era durato “solo” un’ora e 6 minuti). ...

Reggio Calabria - la fine della grande sete : Arriva dopo 50 anni l'acqua della diga sul Menta : Niente più serbatoi sui tetti, consumo record di minerale, bacinelle, vasche e bottiglie da riempire prima che i rubinetti rimangano a secco. Un traguardo epocale: era il ’69 quando fu dato il via libera al progetto dell’invaso

«Stiamo lavorando a qualcosa di grande». Arriva il revival de «La Tata»? : «Ne stiamo parlando. Stiamo lavorando a un progetto molto grande. Pensiamo che sarà molto eccitante per i fan, ma non ho la libertà di annunciarlo». Parola di Fran Drescher, ossia Francesca Cacace, la storica «tata» televisiva degli anni Novanta, le guance rosse e i capelli ricci, indomabili come lei. La speranza si accende: che La Tata possa, sull’onda di sit-com storiche come Will & Grace e Pappa e Ciccia, tornare presto in ...

Microsoft To-Do : un grande aggiornamento Arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, l’app di casa Redmond dedicata alla produttività con promemoria e liste, si è aggiornata di recente su Windows 10 e Windows 10 Mobile alla versione 1.33.11631.0. Changelog Hai già provato a condividere liste? È sufficiente selezionare l’icona di condivisione, creare il link ed inviarlo ai tuoi collaboratori usando l’app che più preferisci. Abbiamo aggiunto opzioni per configurare “La mia giornata”. Ora puoi scegliere uno ...

Alla Reggia di Caserta Arriva il Cyfest - il più grande festival di arte e tecnologia russo : Il Cyfest, il più grande festival di arte e tecnologia russo, partito da San Pietroburgo ha scelto la Reggia di Caserta per l’evento conclusivo della XI edizione, dopo le tappe di New York, Pechino e in UK. Venerdì 22 giugno l'inaugurazione della mostra organizzata annualmente da Cyland Media Art Lab.Continua a leggere

Luca Onestini - del Grande Fratello VIP - Arriva a Le Vele di Alassio : Immagine tratta dalla pagina ufficiale Facebook di Luca Onestini Si preannuncia ricco di eventi il prossimo fine settimana alla discoteca Le Vele di Alassio. Ecco il calendario, con gli eventi di ...

Tennis – I complimenti di Zverev a Cecchinato : “il suo Roland Garros una grande storia - ma adesso Arriva il difficile” : Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha fatto i complimenti a Marco Cecchinato per lo splendido Roland Garros giocato Presente in Italia per un evento di sponsorizzazione, Alexander Zverev ha risposto molto volentieri alle domande della stampa italiana. Impossibile non chiedere al giovane Tennista tedesco un parere su Marco Cecchinato, il Tennista palermitano che ha sorpreso tutti arrivando fino in semifinale nel Roland Garros. Zverev ...

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...

Versalis - una nuova torcia. E in fabbrica Arriva il Grande Fratello : BRINDISI - Nessuno pretende di insegnare ai sindacati il loro mestiere, lo stesso dovrebbero fare i sindacati chimici nei confronti degli organi di informazione a proposito delle notizie sulle ...