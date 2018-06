Arriva il caldo | SOS zanzare | ecco come prevenire le punture e proteggersi dai famelici

Meteo - finalmente estate : quando Arriva il caldo (quello vero e afoso) : Nel luglio del 2017 infuocò l’Italia per tantissimi giorni. E anche quest'anno "Caronte" torna a infiammare l’Italia, ma...

Arriva Caronte : afa e caldo fino a 40 gradi ma non per molto : Roma, 26 giu. , askanews, Dimenticato ormai dal luglio 2017 quando infuocò l'Italia per tantissimi giorni, anche quest'anno Caronte torna a infiammare l'Italia, ma non per tanto. Nel weekend di Sabato ...

Meteo : l'estate si fa attendere - ma tra poco Arriva il caldo : Tarda ad arrivare l'estate 2018: le correnti fresche che hanno la scorsa settimana hanno portato il maltempo sull'Italia continueranno a lambire la nostra penisola anche nei prossimi giorni, ma con effetti...

Fresco e nuvole fino a venerdì ma poi Arriva il caldo : Roma, 25 giu. , askanews, Le correnti relativamente fresche che stanno causando condizioni di tempo instabile in molte regioni continueranno a lambire la nostra penisola anche nei prossimi giorni, ma ...

Meteo - sole e caldo in Liguria : Arrivano i turisti - traffico in aumento : Weekend estivo in Liguria, dove sole e caldo la fanno da patroni e i turisti non si fanno attendere con un conseguente aumento del traffico automobilistico. Si è verificato qualche rallentamento sull’autostrada A26 che da Alessandria scende verso il bivio della A10 e traffico intenso sulla A7 da Milano a Genova e verso la A12 in direzione di Sestri Levante e La Spezia. Su questo tratto dopo le 10 c’è stato un incidente che ha ...

Folle estate - dal caldo alla grandine : Arriva l'alta pressione - ma anche l'aria fredda : L'anticiclone delle Azzorre ha conquistato le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, ma ha lasciato indifesi il Sud e la Sicilia. Il team del portale specializzato in previsioni metereologiche iLMeteo.it...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del caldo rovente. Poi Arrivano grandine e temporali : A partire da lunedì 18 giugno ci sarà bel tempo e alte temperature su tutta l'Italia, ma da venerdì 22 cambia tutto: una violenta perturbazione si abbatterà su tutta la Penisola portando grandinate e nubifragi e allontanando ancora una volta l'estate.Continua a leggere

Le previsioni meteo di Antonio Sanò : "Sarà un'Estate a singhiozzo - timida e pigra. Con alti e bassi. Il vero caldo Arriva a settembre" : "Sarà un'Estate a singhiozzo, con l'Anticiclone delle Azzorre che risulterà sempre molto pigro, timido. Si dimostrerà fresca e piovosa al Nordovest e sulla Sardegna e a tratti sulla Sicilia, più calda del normale sul Triveneto, regioni adriatiche e al Sud. Ovviamente saranno possibili alcune fiammate africane, sempre più normali sul Mediterraneo. Ma il vero caldo potrebbe arrivare più avanti, a Settembre ...

Canada : Arrivabene a caldo e Speciale Vettel 50 : Nel post-gara del GP del Canada, svoltosi sul circuito di Montreal e vinto da Sebastian Vettel, il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1. Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha […] L'articolo Canada: Arrivabene a caldo e Speciale Vettel 50 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Meteo. Dopo i temporali - Arriva il super caldo africano : da domenica si vola a 35° : Da domenica 10 Giugno il Belpaese verrà travolto da una fiammata africana che dal deserto del Sahara si farà strada verso il nostro territorio, prima dell'arrivo delle nuove perturbazioni atlantiche. In Sicilia si toccheranno anche ii 37°.Continua a leggere

Genova - caldo estivo con picchi di +28°C in città : la fontana di piazza De Ferrari diventa una piscina - ma domani Arriva la pioggia : Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte ...

Meteo : Arriva un weekend con sole e caldo - ma occhio ai temporali di calore : "Ci aspetta un fine settimana pienamente estivo sull'Italia grazie al temporaneo rinforzo dell'anticiclone afro-mediterraneo" " lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " "...

Meteo - Arriva la bolla rovente : caldo africano - cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Previsioni Meteo: temperature in aumento nei prossimi giorni. Nel corso del primo weekend di giugno, ricorda ilMeteo.it, la temporanea retrocessione della bassa pressione franco-spagnola favorirà nuovamente la risalita...

Sole e caldo - Arriva l’estate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Fino a giovedì, i temporali saranno piuttosto frequenti su molte regioni, poi dal primo giorno di giugno diventeranno via via più occasionali e relegati ai rilievi”. Il sito ilMeteo.it annuncia “condizioni di stabilità atmosferica per il primo weekend di giugno. La pressione infatti è prevista in aumento con il Sole che sarà prevalente su quasi tutte le regioni e le temperature tipicamente ...