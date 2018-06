' Arma non è sicurezza' | così figlio Ago

Calciomercato Sampdoria-PArma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Diabete tipo 2 - quando la cura non funziona : ecco le nuove terapie - dai fArmaci all’insulina : Per molti di loro la cura non funziona, eppure il 30% dei pazienti diabetici(1) resta in una situazione di stallo, dove terapie a base di farmaci ipoglicemizzanti potenzialmente pericolosi non lasciano il passo ai medicinali innovativi, non solo più efficaci ma anche più maneggevoli e sicuri. L’armamentario farmacologico oggi disponibile è molto ampio e un suo impiego più appropriato permetterebbe di ridurre il pesante impatto socioeconomico del ...

“Trump usa Bibbia come Arma contro migranti”/ Ex ambasciatore in Vaticano : “Non è strumento di oppressione” : Parole dure contro il presidente Trump e la sua amministrazione per il trattamento riservato alle famiglie di migranti messicani, le accuse dell'ex ambasciatore in Vaticano(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Perugia : Aie - allArmati per caso bibliotecaria Todi - libri non si censurano : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Il caso della direttrice della biblioteca di Todi, Fabiola Bernardini, che sarebbe stata trasferita dall’incarico per essersi rifiutata di mettere all’indice libri che avrebbero diffuso teorie gender, è stigmatizzato dall’Aie, l’Associazione Italiana Editori. “Non possiamo accettare censure alla libertà di espressione e siamo fortemente allarmati e preoccupati per quanto è ...

I fArmaci che non devi comprare né usare : lista nera. Dosaggi sbagliati e niente principio attivo - i rischi : I Nas hanno lanciato l' allarme: in Italia è boom di farmaci contraffatti, una montagna di pillole false acquistate online da venditori non autorizzati che mettono a repentaglio la nostra salute. Un italiano su quattro si rivolge alla rete per curarsi con il fai da te, sicuro di comprare un prodotto

Travaglio sulla polemica tra Salvini e Saviano : 'Le scorte non sono un'Arma di ricatto per chi fa dissenso' : Marco Travaglio contro le posizioni del nuovo Ministro dell'Interno Matteo Salvini: una cosa indegna si comporta come se fosse il padrone delle scorte. 22 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Caso PArma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Ma la sicurezza non è Arma politica : E la vita , come le minacce di morte: e vale per una parte e per l'altra, non diventare mai un'arma politica.

La storia della casa abusiva di CArmagnola non è come la racconta Salvini : Ne ha festeggiato la demolizione dando il merito all'amministrazione leghista, ma la decisione fu presa 10 anni fa dal Tribunale di Asti The post La storia della casa abusiva di Carmagnola non è come la racconta Salvini appeared first on Il Post.

Tagadà - gaffe di Armando Siri : "Toninelli? Non è ministro" (Video) : Una gaffe che ha dell'incredibile e che è diventata subito virale è andata in onda ieri, 19 giugno 2018, a Tagadà, il programma de La 7 condotto da Tiziana Panella. Protagonista del video che vedete in alto è Armando Siri, sottosegretario della Lega per le Infrastrutture ed i Trasporti. La gaffe? Non conoscere il Ministro... delle Infrastrutture e dei Trasporti!E' successo tutto in modo molto veloce: durante la puntata, la conduttrice ha fatto ...

Sinti - la demolizione della casa abusiva a CArmagnola tra fatti e parole : “Iniziativa giudiziaria non politica” : “Dalle parole ai fatti”, scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un tweet in cui informa che “questa mattina a Carmagnola (Torino), dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato”. Ma i fatti sono diversi: “È un’iniziativa giudiziaria in esecuzione di un provvedimento definitivo”, si apprende dalla procura di Asti, competente su quell’area della provincia torinese. Come dire: nessun ...

A CArmagnola abbattuta casa abusiva in un campo sinti non autorizzato : 'Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. #primagliitaliani'. Lo si legge sull'...

Nuova Serie A. Con Empoli e PArma fa festa il Frosinone : Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all’andata 2-1 per i siciliani) ed è tornato in

Igor il Russo : "Potrei far fuori altri 50 uomini anche Armati però non potrei mai fare male a una donna" : Nega di avere mai commesso violenza sessuale, accusa per la quale era ricercato in Serbia, perché "potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia". A parlare in questo modo è Norbert Feher, alias Igor Vaclavic considerato il responsabile dell'omicidio di cinque persone - tre in Spagna e due in Italia - rinchiuso dallo scorso 14 dicembre nel carcere di Zuera a ...