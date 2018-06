Arizona Muse | la donna perfetta è incinta

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) L’articolo è uscito sul numero di Vanity in edicola dal 27 giugno al 3 luglioè alta 1 metro e 78, è sottile come un filo d’erba, ha uno sguardo languido, da attrice degli anni Quaranta, insomma, è il ritratto della perfezione. La guardo mentre posa per il fotografo, ha un’eleganza naturale, come una creatura di un altro pianeta. Poi, quando parla si anima e, improvvisamente, l’immagine snob, da copertina, scompare e rivela molto altro.non è una bella statuina. A settembre compirà 30 anni e sul suo profilo Instagram ha appena annunciato di esseredel suo secondo figlio, ne ha più di dieci di carriera, avrebbe voluto iscriversi a Scienze politiche, poi, come molte modelle, ha rinunciato all’università, ma non ha smesso di studiare per conto suo. «Mi dispiace avere perso il college con i miei coetanei, ma non cambierei di una virgola la mia vita», dice ...