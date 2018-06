Argentina | per Fazio occhio nero ma idee chiare | ' Ora ci sentiamo più sicuri' FOTO

Mondiali 2018 Russia : formazione - spie e diffide : per l'Argentina scatta l'operazione Francia : Messi si disseta con una bottiglietta d'acqua. Mascherano e Sampaoli parlano tra di loro. Il Ct ride addirittura, con Banega. Tanti gli scatti che arrivano da Bronnicy, nel ritiro argentino che la ...

Mondiali 2018 - i tifosi recitano a memoria la telecronaca di Argentina Inghilterra. Il tributo a Morales è imperdibile : Due tifosi recitano a memoria le parole di Victorio Ugo Morales, il telecronista che nel 1986 si rese protagonista di una concitata ed emozionante cronaca di Argentina Inghilterra. In particolare è il momento del gol del 2 a 0 firmato da Diego Armando Maradona ad essere stato consegnato alla storia del calcio parlato. I due tifosi, un argentino e uno spagnolo, ripetono le parole esatte, con le stesse pause e lo stesso ritmo. Una vera preghiera ...

Ascolti tv - oltre 7.3 milioni di telespettatori per Nigeria – Argentina : Nigeria-Argentina, match dei Mondiali trasmesso su Italia1, vola a 7 milioni 383mila telespettatori (32.71%) vincendo la prima serata. A seguire Tiki Taka Russia ha registrato 2 milioni 633mila telespettatori (14.61%). Ascolti tv prime time In prima serata su Rai1 l’appuntamento con i Wind Music Award Summer ha ottenuto 2 milioni e 464mila spettatori (13.5%). Ancora un record di Ascolti su Rai3 per #cartabianca: il programma condotto da ...

Il ct dell'Argentina Sampaoli chiede l'autorizzazione a Messi per un cambio : "Lo metto Aguero?" : Non c'è pace per Jorge Sampaoli. Dopo le accuse di molestie, le pessime prestazioni offerte dall'Argentina contro Islanda e Croazia e il licenziamento chiesto dai calciatori alla federazione, ora spunta un video che testimonia quanto la leadership del ct argentino sia ormai ben più che in discussione.Durante la partita vinta per 2 a 1 contro la Nigeria, che ha spedito l'albiceleste agli ottavi di finale di Russia 2018, "el ...

Nigeria-Argentina - malore per Maradona : paura in tribuna [VIDEO] : malore Maradona – Si è disputata la gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Russia, successo dell’Argentina contro la Nigeria. Brividi per l’Albiceleste che passa in vantaggio con un gran gol di Messi, poi il pareggio su calcio di rigore prima della rete qualificazione di Rojo. Maradona scatenato, dito medio dopo il gol e malore in tribuna, qualche momento di paura ma per fortuna niente di ...

Mondiali Russia 2018 - malore per Maradona nell’intervallo di Argentina-Nigeria : immagini shock [VIDEO] : Al termine del primo tempo, Diego Armando Maradona ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato all’interno del suo box malore per Diego Armando Maradona durante l’intervallo di Nigeria-Argentina, ‘El Diez’ infatti è stato trasportato a spalla all’interno del suo box dove è stato fatto accomodare su una poltrona. Tanto dolore, come ha tradito il suo volto, ma anche tanta voglia di sostenere la propria ...

Una perla di Messi - ma è decisiva una legnata di Rojo. L'Argentina si salva - agli ottavi contro la Francia : Una perla di Lionel Messi, l'unica di questo Mondiale di Russia, poi il pareggio della Nigeria e tanta paura, fino al gol, a 5 minuti dalla fine, di Rojo. L'Argentina non fa le valigie. Troppo brutta, ancora una volta, ma ancora viva e agli ottavi contro la Francia.Leo Messi regala presto al pubblico un gol meraviglioso che aveva dato l'illusione al popolo argentino che sarebbe stata una serata tranquilla. Invece la Nigeria raggiunge il pareggio ...

