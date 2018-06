Argentina | Maradona | ' Più vivo che mai Quante bugie su di me'

Maradona si sente male durante Argentina-Nigeria - ora sta bene : Non è stata certo una partita priva di emozioni, quella che nella serata di ieri ha visto trionfare l'Argentina sulla Nigeria solo negli ultimi minuti, grazie alla rete messa a segno da Rojo. Un match ad alta tensione fino al fischio finale, per i tifosi davanti al televisore e per quelli in tribuna a San Pietroburgo. Tra coloro che hanno visto Leo Messi e compagni qualificarsi agli ottavi del mondiale anche Diego Armando Maradona, che come ...

Maradona si è preso la scena - durante Nigeria-Argentina : Nonostante fosse in tribuna, grazie ad alcune foto molto scenografiche (e ad altre meno) The post Maradona si è preso la scena, durante Nigeria-Argentina appeared first on Il Post.

Dito medio Maradona - Belen rincara la dose di… volgarità di Diego : la Rodriguez scurrile dopo il gol dell’Argentina [GALLERY] : Diego Armando Maradona fa il Dito medio dopo il gol dell’Argentina contro la Nigeria, Belen Rodriguez pubblica sui social il gesto dell’ex calciatore aggiungendoci del ‘suo’ Belen Rodriguez ieri sera, da Ibiza, ha seguito in tv il match tra la sua Argentina e la Nigeria, valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra africana fino all’86° del secondo tempo, sul risultato di ...

Mondiali 2018 - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Mondiali - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Preghiera e dito medio Maradona tiene l'Argentina in Russia : l'Argentina salva la pellaccia a un passo da un fallimento storico. Un gol di Rojo, l'uomo che non ti aspetti, salva l'albiceleste e le regala il pass per gli ottavi di finale contro la Francia. Una liberazione per una squadra che la Nigeria aveva spinto fino al minuto ottantasei sull'orlo di un baratro senza fondo: un rigore generoso per gli africani aveva vanificato la miglior partita di Messi in questo Mondiale di Russia. Un altro finale ...

Argentina - Maradona show in tribuna : balli e dito medio : 'Grazie a Dio', chiosa sui social Maradona, che è stato altrettanto protagonista in tribuna. El Pibe ha prima postato per mille selfie con tifosi, poi ballato con una fan nigeriana; al gol di Messi ha ...

Diego Maradona - malore e dito medio : è impazzito/ Video - show "mistico" durante Argentina-Nigeria : Diego Maradona, malore e dito medio: è impazzito, Video: show "mistico" durante Argentina Nigeria del Pibe de Oro. Prima si sente male, poi al gol di Rojo esplode con un gestaccio.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:04:00 GMT)

Mondiali Russia 2018; Maradona - 12° uomo dell'Argentina. Le foto dello show sugli spalti con la Nigeria : Accolto come un re dai tifosi argentini, Diego Armando Maradona ha seguito la decisiva partita contro la Nigeria con la solita grande intensità. Salvo poi schiacciare un pisolino e scatenarsi con un ...

L'Argentina segna il 2-1 all'86'. E Maradona fa il dito medio : L'Argentina di Jorge Sampaoli vede le streghe per oltre 85' contro la Nigeria ma poi ci pensa Rojo a togliere le castagne dal fuoco all'Albiceleste che ha faticato e non poco per piegare la resistenza degli arcigni e ben organizzati nigeriani. Al gol di Lionel Messi i tifosi argentini sugli spalti sono impazziti con le telecamere che hanno pizzicato in tribuna anche Diego Armando Maradona mettersi le mani al petto in segno di preghiera, quasi a ...

Nigeria-Argentina - malore per Maradona : paura in tribuna [VIDEO] : malore Maradona – Si è disputata la gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Russia, successo dell’Argentina contro la Nigeria. Brividi per l’Albiceleste che passa in vantaggio con un gran gol di Messi, poi il pareggio su calcio di rigore prima della rete qualificazione di Rojo. Maradona scatenato, dito medio dopo il gol e malore in tribuna, qualche momento di paura ma per fortuna niente di ...

Maradona - che caduta di stile : dito medio dopo il secondo goal dell'Argentina alla Nigeria : Che Diego Armando Maradona fosse decisamente meglio in campo che fuori lo si sapeva già da tempo. Durante il match tra Nigeria e Argentina, però, l'ex numero 10 del Napoli è stato più volte inquadrato in situazioni 'ambigue'. Se sulla prima rete siglata da Messi, pur esultando in maniera lievemente eccessiva, il Pibe de Oro non è andato oltre, sul goal decisivo di Rojo, invece, la situazione gli è davvero sfuggita di mano. Inquadrato dalle ...

Mondiali Russia 2018 - malore per Maradona nell’intervallo di Argentina-Nigeria : immagini shock [VIDEO] : Al termine del primo tempo, Diego Armando Maradona ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato all’interno del suo box malore per Diego Armando Maradona durante l’intervallo di Nigeria-Argentina, ‘El Diez’ infatti è stato trasportato a spalla all’interno del suo box dove è stato fatto accomodare su una poltrona. Tanto dolore, come ha tradito il suo volto, ma anche tanta voglia di sostenere la propria ...

Nigeria-Argentina - Maradona perde la testa : esultanza shock dopo il gol dell’Albiceleste : Nigeria-Argentina, si è giocata l’ultima gara valida per la fase a gironi dei Mondiali, in campo Nigeria e Argentina che stanno disputando un match ricco di emozioni. Albiceleste in vantaggio con Messi, poi brividi per il pareggio della Nigeria firmato Moses su calcio di rigore, sembra arrivare il peggio per Messi e compagni, po Rojo firma il gol del 1-2, esultanza shock, dito medio dopo la marcatura. L'articolo Nigeria-Argentina, Maradona ...