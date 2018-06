Arezzo Celtic Festival | il mondo dei celti arriva nella Città della Chimera a fine

Blastingnews

: Arezzo Celtic Festival 2018, la festa celtica torna con grandi novità. Dal 27 al 29 Luglio presso il Parco Pertini… - visitarezzo : Arezzo Celtic Festival 2018, la festa celtica torna con grandi novità. Dal 27 al 29 Luglio presso il Parco Pertini… - UfficiStampaEgv : Arezzo Celtic Festival, la festa celtica torna con grandi novità -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La quinta edizione dell'si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di farrecittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma anche da altre regioni del Centro. Per quanto concerne la location dell'evento, l'sara' allestito per la prima volta in assoluto al Parco Pertini di Via Giotto. La kermesse sara' quindi allestita in una zona verde, a pochi minuti dal centro storico, dove troveranno spazio accampamenti, musica live, spettacoli vari, laboratori tematici e le immancabili postazioni gastronomiche. Aluglio torna l'...