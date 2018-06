Archeologia | Pompei | trovata la testa del fuggiasco | “ha avuto una morte veramente

Archeologia : un sacchetto di monete stretto al petto - così scappava il fuggiasco di Pompei : Fuggiva dalla furia eruttiva del Vesuvio, con la speranza di salvarsi e per questo portava con se un piccolo tesoretto di monete che gli avrebbero consentito di continuare a vivere. Nel prosieguo degli scavi in corso presso il cantiere della Regio V, dove di recente è stato rinvenuto lo scheletro di un fuggiasco colpito da un blocco di pietra che gli ha tranciato la parte alta del torace e la testa, sono emerse 20 monete d’argento e 2 in bronzo ...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Archeologia : a Pompei torna alla luce il vicolo dei balconi : Nuovi scavi a Pompei riportano alla luce nuovi tesori, nei 66 ettari lungo i quali si estendeva la colonia romana: sono stati scoperti edifici con tre grandi balconi, che sporgono sul vicolo, e che la lava ha lasciato quasi intonsi. I balconi hanno resistito alla furia dell’eruzione, e sono state rinvenute persino le anfore lasciate in un angolo ad asciugare al sole. L'articolo Archeologia: a Pompei torna alla luce il vicolo dei balconi ...

Archeologia - tesoro nella Capitale : “A Roma una nuova Pompei” : “Crediamo che sotto tutta l’area della Polveriera di Colle Oppio come in tanti altri punti di Roma ci possa essere una nuova Pompei, ma al momento non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo”. Lo ha detto Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nell’area della Polveriera di Colle Oppio. “Ci vorrebbe qualche milione ...

Archeologia - Pompei : trovato scheletro di un bimbo nel complesso delle Terme Centrali : In un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali negli scavi di Pompei, è stato rinvenuto lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, giovane vittima dell’eruzione. Il rinvenimento è avvenuto durante la pulizia di un ambiente di ingresso: al di sotto di uno strato di circa 10 cm, è affiorato prima il piccolo cranio e in un secondo momento le ossa, disposte in maniera raccolta. I resti sono stati rimossi e trasferiti al Laboratorio di ...