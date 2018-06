Appello pro-migranti alla maturità Lega | Pressioni da prof che fa saluto

Concorso dirigenti scolastici 2018/ Candidati chiedono rinvio prova preselettiva : Appello a Mattarella : Concorso dirigenti scolastici 2018: Candidati chiedono rinvio prova preselettiva. appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui hanno inviato una lettera. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:50:00 GMT)

Appello dei macellai al ministro dell'Interno : "Proteggeteci dai raid dei vegani" : Si sentono nel mirino. I macellai di Francia hanno chiesto la protezione della polizia al ministro dell’Interno Gérard Collomb contro gli attacchi da parte di gruppi vegani anti-carne e anti-allevamenti. “Contiamo...

Migranti - nuovo Appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

Palermo - pronto il ricorso in Appello per la gara con il Frosinone : La società rosanero ha depositato preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di appello per la sfida con il Frosinone. L'articolo Palermo, pronto il ricorso in appello per la gara con il Frosinone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Derivati - procura Corte conti ricorre in Appello in processo a... : La procura regionale per il Lazio della Corte dei conti ricorrerà in appello contro il difetto di giurisdizione nel processo sui Derivati stipulati dal ministero dell'Economia con la banca americana Morgan Stanley .

A VinoVip dai produttori Appello a fare squadra per sfida mercati : Delle nuove sfide della ricerca ha parlato Attilio Scienza, fra i massimi esperti di genetica nella viticoltura: 'La sostenibilità e il cambio climatico sono lo specchio della ciclicità e anche la ...

Emergenza Sudan - in Uganda quasi 2 milioni di profughi - l'Appello a Conte di don Carraro : ... è don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa Cuamm, associazione attiva in Sudan e in Uganda che lancia un messaggio al mondo politico europeo. 'Questa crisi non è destinata a risolversi ...

Fabrizio Corona/ Processo rinviato a settembre : "Appello vergognoso - ve lo dimostrerò" (Non è l'Arena) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena. (Non è l'Arena)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:39:00 GMT)

FABRIZIO CORONA/ Processo d'Appello : ultimo attacco al pg - il peso delle sue dichiarazioni (Non è L'Arena) : FABRIZIO CORONA, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena. (Non è L'Arena)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Maria De Filippi - l'Appello disperato di Giorgio Alfieri : 'Periodo buio e problemi economici - ti prego...' : Un 'Periodo buio', problemi 'economici e sentimentali': per questo Giorgio Alfieri si rivolge direttamente a Maria De Filippi chiedendole di tornare a Uomini e donne . L'ex tronista, già aspirante ...

“Vita stravolta”. Uomini e Donne - ricordate Giorgio Alfieri? Ora fa un Appello. Proprio a ‘lei’ : Ve lo ricordate Giorgio Alfieri, sì? È stato uno dei tronisti storici di Uomini e Donne, uno dei più famosi. Correva l’edizione 2006/2007 della nota trasmissione di Maria De Filippi quando Alfieri, ex calciatore che molti già conoscevano da ‘Campioni’, si è seduto sul trono. Cercava l’anima gemella e sembrava che l’avesse trovato in Martina Luciani, la corteggiatrice mora e romana che gli ha rubato il cuore. ...

Claudio - untore dell'Hiv : 200 rapporti non protetti in nove anni. Appello della polizia alle partner : rapporti sessuali non protetti, con la compagna e forse con oltre duecento partner occasionali, nonostante sapesse di essere sieropositivo all'Hiv almeno da nove anni. Claudio Pinti,...

Aquarius - Di Maio prova a metterci il cAppello : "L'immigrazione non è più un business" : "Da oggi l'immigrazione non è più un business" ma "una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei" e "chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra occupazione. La...