Anziani maltrattati - chiesti 4 rinvii a giudizio nel Forlivese - : Chiusa l'inchiesta sull'Opera San Camillo . Secondo quanto ricostruito, i pazienti venivano legati a letti, termosifoni, tavoli e carrozzine. Tra le persone coinvolte anche un sacerdote ex direttore ...

Anziani maltrattati a Bologna - direttrice ammette sputo : “Non potevo dargli uno schiaffo” : Avrebbe ammesso di aver sputato a uno degli Anziani ospiti della struttura la direttrice della casa famiglia di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, che in una conversazione intercettata dai carabinieri faceva riferimento proprio a quell'episodio. Nell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di aver commesso quel gesto in un momento di particolare tensione.Continua a leggere

Anziani maltrattati - blitz dei Nas nella casa di San Lazzaro di Savena : Anziani maltrattati, insultati e sedati con notevoli quantità di barbiturici. Il blitz dei Nas e Carabinieri di Bologna Centro nella casa- famiglia di San Lazzaro di Savena, sulle colline bolognesi, ...

Anziani maltrattati a San Lazzaro di Savena : Questa mattina, a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, i carabinieri della Bologna centro e del Nas hanno arrestato il titolare della casa famiglia "Il Fiore" e spedito ai domiciliari la coordinatrice della struttura e una collaboratrice, secondo quanto previsto dai provvedimenti cautelari emessi dal gip di Bologna, Alberto Ziroldi su richiesta del pm Augusto Borghini. L'accusa è di maltrattamento di Anziani, ma il pubblico ...

Anziani maltrattati in una casa famiglia : «Lo riduci come uno zombie ed è finito» : Maltrattavano e vessavano Anziani in una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Per questo i carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure...

Anziani maltrattati a San Lazzaro di Savena : Questa mattina, a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, i carabinieri della Bologna centro e del Nas hanno arrestato il titolare della casa famiglia "Il Fiore" e spedito ai domiciliari la coordinatrice della struttura e una collaboratrice, secondo quanto previsto dai provvedimenti cautelari emessi dal gip di Bologna, Alberto Ziroldi su richiesta del pm Augusto Borghini. L'accusa è di maltrattamento di Anziani, ma il pubblico ...

Anziani maltrattati in una casa famiglia : «Lo riduci come uno zombie ed è finito» : Maltrattavano e vessavano Anziani in una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Per questo i carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure...

Bologna - Anziani maltrattati in una casa famiglia : «Lo riduci come uno zombie ed è finito» : Maltrattavano e vessavano anziani in una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Per questo i carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure...