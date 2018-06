ANTICIPAZIONI SPAGNOLE IL SEGRETO Emilia rimane incinta | Saul ucciso da Prudencio

Una Vita ANTICIPAZIONI - puntate spagnole : ecco chi ha ucciso la madre di Elvira : Entro breve tempo la soap Una Vita ci sorprenderà con interessanti novità. Elvira farà una scoperta che nessuno avrebbe immaginato, si tratta della morte di sua madre. Il Colonnello è sempre stato restio a parlare del modo in cui è rimasto vedovo, ma la figlia, come abbiamo visto, si domanda spesso e il mistero è tornato a galla in occasione dell’anniversario del decesso di Mercedes. anticipazioni spagnole, Una Vita: Elvira indaga sula ...

Una Vita ANTICIPAZIONI SPAGNOLE : Simon è in fin di vita e Susana si pente di averlo rifiutato : Il povero ragazzo colpito mortalmente da Arturo combatterà tra la vita e la morte. Il tragico incidente però lo riavvicinerà a Susana, sua madre.

Una Vita ANTICIPAZIONI SPAGNOLE : Simon si sposa - ma non con Elvira : anticipazioni spagnole Una Vita: Simon sposa Adela, l’amica di Elvira Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Simon si sposa, ma non con la sua amata Elvira. Il figlio di Susana prende in sposa Adela, una donna che arriva ad Acacias proprio attraverso la giovane Valverde. Facendo il punto della situazione, Arturo decide di […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Simon si sposa, ma non con Elvira proviene da ...

Una Vita - ANTICIPAZIONI puntate spagnole : Teresa perde un figlio - Celia incontra l’amore : Le anticipazioni Una Vita sulle puntate spagnole mostrano che presto due delle nostre protagoniste tanto amate vedranno la loro Vita cambiare completamente, di chi stiamo parlando? Non lo crederete mai, ma invece è proprio vero, il futuro di Teresa e Celia, sia pure in tempi e modi diversi, verrà sconvolto nel bene e nel male. Scendiamo nel particolare per seguire meglio ciò che succederà ad Acacias 38. Una Vita, anticipazioni spagnole: Teresa ...

Il Segreto - ANTICIPAZIONI SPAGNOLE e puntate 25-29 giugno : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Saul muore? Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo sono sempre più intricate. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Julieta temerà per la sorte di Saul scomparso da alcuni giorni. Infatti verrà ritrovato un cadavere senza documenti. Mauricio dirà a Raimundo di non essere riuscito a trovare le prove che ...

Una Vita : puntate 25-29 giugno e ANTICIPAZIONI spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Teresa si concede a Fernando Il matrimonio tra Teresa e Fernando prenderà presto una piega inaspettata a Una Vita. La Sierra presto deciderà di concedersi al marito. Inizialmente il ricordo di Mauro non permetterà a Teresa di aprirsi completamente con Fernando e il loro resterà un matrimonio bianco per molto tempo. Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto Teresa scoprirà che Mauro è ancora ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - puntate spagnole : Don Anselmo cade per terra e perde la memoria : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto [VIDEO], la serie che dal 2013 va in onda su Canale 5. Le ANTICIPAZIONI che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che Don Anselmo sara' uno dei protagonisti assoluti dello sceneggiato iberico diretto da Aurora Guerra. Il prete di Puente Viejo rimarra' coinvolto in un piccolo incidente domestico causato involontariamente da una sua fedele. Stiamo parlando di Gracia Miranar, la moglie di Hipolito ...

Una Vita ANTICIPAZIONI SPAGNOLE : Felipe e Celia si risposano : anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe e Celia tornano insieme Siamo lieti di annunciarvi che tra Felipe e Celia torna il sereno nelle prossime puntate di Una Vita. La loro sicuramente è una delle storie più travagliate di Acacias 38. Infatti, i telespettatori li hanno conosciuti proprio mentre cercavano di risolvere i loro problemi legati all’impossibilità […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe e Celia si risposano ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI SPAGNOLE : Prudencio spara Saul : anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio spara Saul per avere Julieta Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci danno una triste notizie: Prudencio spara Saul per poter avere tutta per sé Julieta. Vi avevamo già rivelato che il fratello minore degli Ortega sposa la Uriarte, dopo averla convinta ad allontanarsi da Saul. Donna Francisca ottiene, dunque, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio spara Saul proviene da ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI - puntate spagnole : Ana non era figlia di Julieta : anticipazioni spagnole Soap Il Segreto, Julieta non era la madre di Ana ma bensì la sorella Da poco Ignacio Valquero è arrivato a Puente Viejo con l’intenzione, almeno sembra, di conoscere la figlia Julieta. Del misterioso personaggio verremo però a scoprire molto di più. Francisca per fare in modo che il matrimonio tra la ragazza e Prudencio Ortega, incaricherà Mauricio Godoy di far crollare una casa costruita dalla Uriarte per Rosa in ...

Una Vita - ANTICIPAZIONI puntate spagnole : Tirso verrà adottato : anticipazioni spagnole Una Vita, ecco Tirso Tirso, il piccolo orfanello che vive al Patronato, è già entrato in scena nella soap Una Vita. Egli ha conquistato il cuore della dolce maestrina e per merito suo la Sierra prenderà la decisione di sposare Fernando. Tutti crederanno che San Emeterio sia morto, ma sappiamo bene che Teresa aveva ripreso a frequentarlo. Tirso ha bisogno di una famiglia Dalle anticipazioni sulle puntate della soap Una Vita ...

Una Vita : ANTICIPAZIONI prossima settimana e spagnole : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Leonor si confida con Pablo Nuove appassionanti rivelazioni terranno con il fiato sospeso i fans di Una Vita. Le anticipazioni spagnole dell’amata soap di Canale5 svelano che presto Leonor e Pablo torneranno ad Acacias 38, ma separati. La figlia di Rosina infatti farà rientro in Spagna molto più tardi rispetto al marito e farà preoccupare tutti. A turbare la madre sarà in particolare il ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI - puntate spagnole : Nicolas torna ad essere avvocato : Nicolas, nelle vesti di avvocato, dovrà difendere Severo che si metterà nei guai. Il Santacruz è disperato in seguito alla morte della sua amata sposa. Candela è caduta nella trappola che la perfida suocera le ha preparato. La giovane ex nuora di Venancia per salvare il figlio, che l’Almargo aveva fitto di gettare nella diga senza acqua, rimarrà a penzoloni da un muretto, prima di cadere a sua volta e perdere la vita. Senza moglie, nè ...

Una Vita - ANTICIPAZIONI puntate spagnole : Leonor prende una decisione importante : Dalle anticipazioni spagnole sulle puntate di Una Vita che vedremo a breve termine, scopriremo una nuova Leonor. Non solo farà parlare tutto il ricco quartiere di Acacias, ma sarà una donna completamente diversa da quella che era partita con il marito. Abbiamo già preso in considerazione la sua accompagnatrice Habiba, di cui la scrittrice sembra succube. Ora però vedremo una donna più sicura di se stessa che prenderà un’importante ...