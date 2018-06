ANTICIPAZIONI Beautiful | Steffy scopre che suo marito e la Spectra si sono baciati

Beautiful - ANTICIPAZIONI americane : che fine farà SHEILA CARTER? : Kimberlin Brown, stando a Soaps In Depth, continua a restare in recurring a Beautiful, come del resto continua da mesi a confermare la produzione. Sta di fatto però che il personaggio di SHEILA Carter, al momento, sembra decisamente sparito dalla circolazione nelle puntate americane della soap… Quelli a cui stiamo assistendo negli episodi italiani attualmente in onda su Canale 5 sono dunque gli ultimi fuochi di questo ritorno della Brown, ...

Beautiful - ANTICIPAZIONI americane : quale futuro per BROOKE e RIDGE? : Nei prossimi mesi, per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, assisteremo ad un nuovo riavvicinamento tra Ridge Forrester e BROOKE Logan e, se seguite le nostre anticipazioni dagli Stati Uniti, già sapete che presto i due arriveranno di nuovo all’altare. Le nozze, nelle puntate americane, sono andate in onda a febbraio e, essendo passato diverso tempo, la rivista Soap Opera Digest ha intervistato gli interpreti dei due ...

Beautiful ANTICIPAZIONI 28 giugno 2018 : Liam rivela a Sally la verità sull'incendio alla Spectra : Liam parte con Sally, nonostante le rimostranze di Steffy, e le rivela la verità sul tragico incendio alla Spectra.

Beautiful - ANTICIPAZIONI americane e trame future giugno 2018 : Bill minaccia Steffy - Hope contro Sally : Tutto come previsto, Bill ricatterà Steffy: scopritete i dettagli nelle anticipazioni americane di Beautiful di giugno 2018 della settimana in arrivo, ma troverete anche le trame future delle settimane precedenti e un riassunto che vi aiuterà a non perdere il filo con ciò che sta succedendo in America, e che in Italia è appena agli inizi. Se siete perplessi vedendo il modo in cui Steffy sta difendendo Bill, non avete tutti i torti: nelle trame ...

Beautiful - ANTICIPAZIONI americane : PAMELA DOUGLAS odia HOPE? : Di recente vi abbiamo riportato che, nelle prossime puntate americane di Beautiful, potrebbe aprirsi un nuovo giallo, legato ad una minaccia anonima che arriverà a qualcuno della Forrester Creations. Il nome della persona “destinataria” non è ancora confermato ma in pole position c’è Hope Logan. Se così fosse bisognerà capire se la figlia di Brooke sarà minacciata da qualche sconosciuto (magari uno stalker di cui cadrà vittima ...

BEAUTIFUL - ANTICIPAZIONI puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018: Liam (Scott Clifton) rivela a Sally (Courtney Hope) che suo padre Bill (Don Diamont) è il mandante dell’incendio che ha mandato in malora la Spectra… Bill e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano della loro situazione: Steffy si sente delusa e infuriata per il viaggio di Liam a San Francisco insieme a Sally, mentre Bill minaccia vendetta… Wyatt ...

Beautiful ANTICIPAZIONI 26 giugno 2018 : Steffy si infuria con Liam e Sally in partenza per San Francisco : Steffy non condivide l'eccessiva generosità che Liam sta dimostrando nei confronti di Sally e teme che la donna abbia delle mire su suo marito.

Beautiful - ANTICIPAZIONI trame dal 2 al 6 luglio : Quinn scopre Wyatt a letto con Katie : Nuove anticipazioni italiane Beautiful. Altra settimana scoppiettante per la soap di Canale 5 Beautiful! Nelle prossime puntate italiane, che apriranno il mese di luglio 2018, ne vedremo delle belle! Prima di tutto, Quinn si sottoporrà al massaggio di Mateo, come sappiamo ingaggiato da Sheila; poi la Fuller scoprirà la relazione tra suo figlio e Katie, e la reazione non sarà delle migliori! Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa ci riservano le ...

BEAUTIFUL - ANTICIPAZIONI e trame puntate dal 2 al 6 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018: Liam vola con Sally a San Francisco per un incontro con gli architetti che cureranno la ristrutturazione dell’edificio della Spectra. Steffy non è felice che Liam sia partito con Sally, ma cerca di convincere Bill ad una rappacificazione. Bill non ne vuole sapere e giura che, se Brooke uscirà dalla sua vita, si vendicherà duramente con Liam. Sheila paga Mateo, ...

ANTICIPAZIONI Beautiful trama puntate 2-6 luglio 2018 : Quinn sorprende Wyatt e Katie a letto! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018: Quinn vede Wyatt e Katie intenti ad abbandonarsi alla passione e perde il senno! Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole il divorzio da Bill! Quinn becca Wyatt e Katie a letto insieme e va su tutte le furie! Steffy delusa da Liam… Quel che accadrà nei prossimi episodi della soap di successo americana ha davvero dell’incredibile! Quinn scoprirà che Wyatt e Katie ...

Beautiful ANTICIPAZIONI 26 giugno 2018 : Steffy si infuria con Liam e Sally : Steffy non condivide l'eccessiva generosità di Liam e teme che Sally abbia delle mire su suo marito.

BEAUTIFUL - ANTICIPAZIONI puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 26 giugno 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di affrontare Liam (Scott Clifton) e poi Sally (Courtney Hope): non vuole che suo marito e la giovane Spectra si rechino insieme a San Francisco. Liam ha organizzato il viaggio con Sally perché intende usare l’acconto per il progetto della Torre Spencer per mettere in opera la ristrutturazione dell’edificio della Spectra. Wyatt ...

Beautiful ANTICIPAZIONI : Liam rivela a Sally la verità sull’incendio : Beautiful Anticipazioni Gelosia, generosità e vendetta saranno i temi caldi di questa settimana di Beautiful. Tutti i dettagli nelle nostre Anticipazioni. Beautiful Anticipazioni da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018 Bill (Don Diamont) minaccia Ridge (Thorsten Kaye) nel suo ufficio: farà di tutto perchè Brooke (Katherine Kelly Lang) torni da lui e non vuole che Ridge approfitti della crisi e si metta fra loro. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ...

Beautiful - ANTICIPAZIONI estate 2018 : cosa succede nelle puntate americane? : Tanta carne al fuoco nelle puntate americane di Beautiful, con un’estate 2018 che si preannuncia davvero bollente. In questo post cerchiamo di riepilogare a che punto sono arrivate le vicende dei principali personaggi della soap, ricordandovi che noi italiani assisteremo a queste storie nell’ultima parte di quest’anno e nei primi mesi del 2019. BILL / STEFFY / HOPE / LIAM / TAYLOR: l’ennesimo inganno di Bill Spencer aveva ...