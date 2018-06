Anthem | l' ambiente potrà influenzare le armature Javelin

eurogamer

: Le caratteristiche armature Javelin di #Anthem potranno essere influenzate dall'ambiente. - Eurogamer_it : Le caratteristiche armature Javelin di #Anthem potranno essere influenzate dall'ambiente. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ultimamente, quando si parla di, ci si focalizza sulle caratteristiche tute, uno degli aspetti più accattivanti dell'atteso titolo in arrivo a febbraio 2019. Gli sviluppatori hanno condiviso vari dettagli riguardo queste, un video ci ha anche mostrato come sono state realizzate nella realtà e, tra i vari dettagli emersi, ne è spuntato uno nuovo e piuttosto interessante: l'diavrà un effetto significativo sulle tute.Come riporta Segmentnext, il director Jonathan Warner, in risposta a una domanda posta da un fan su Twitter, ha rivelato che l'dipuòin modo significativo leSuit.L'utente ha chiesto quanto sia interattivo l'nel gioco e, in risposta, Warner ha detto che l'le tute, quindi se si tratta di un clima caldo, freddo, bagnato o secco, assicuratevi di ...