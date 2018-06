Annullato il concerto dei Prophets of Rage dell’8 luglio a Milano | come richiedere il

Annullato il concerto di Billy Idol a Padova il 28 giugno per problemi di salute : info rimborso biglietti : Il concerto di Billy Idol a Padova in programma per questa sera è Annullato. A causa di problemi di salute, l'organizzatore dell'evento italiano è stato costretto a comunicare la decisione dell'artista di cancellare il concerto atteso per stasera, giovedì 28 giugno, a Padova. Dopo la cancellazione dello spettacolo in Germania, Billy Idol non si esibirà neanche a Padova, unica tappa italiana della sua tournée europea. Le cause sono da ...

LP ad Ancona dopo il concerto Annullato a Roma : info utili e ultimi biglietti disponibili : LP ad Ancona, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire a Roma nella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalia annullato l'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica. Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a Roma, l'evento di LP del 26 ...

Annullato il concerto di LP a Roma per un volo Alitalia cancellato : info e rimborso biglietti : Il concerto di LP a Roma previsto per martedì 26 giugno è stato Annullato. Lo fa sapere l'organizzatore D'Alessandro e Galli attraverso un comunicato condiviso anche sui social network: la cantautrice statunitense di origini italiane avrebbe dovuto cominciare proprio da Roma il suo tour in Italia, ma a causa di un imprevisto non potrà suonare questa sera nella Capitale. La cantante non potrà esibirsi alla Cavea Auditorium Parco della Musica ...

Parkway Drive - Annullato il concerto di domani al Rock in Roma : È stato annullato il concerto dei Parkway Drive , con Thy Art Is Murder ed Emmure, del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. 'A causa di circostanze ...

Pearl Jam - Eddie Vedder senza voce : Annullato il concerto di Londra - Musica - Spettacoli : Il concerto di questa sera dei Pearl Jam allo 02 Arena di Londra è stato annullato. Il cantante Eddie Vedder è completamente senza voce e il gruppo ha fatto un annuncio sui suoi canali social in cui ...

Annullato il concerto di Noemi a Orta Nova : tutte le info utili per partecipare al nuovo live : Il concerto di Noemi a Orta Nova è Annullato. L'artista non potrà tenere il live a causa di sopraggiunto maltempo, ragion per cui lo show è stato posticipato al 2 luglio. Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi nella serata del 14 giugno. Continua quindi senza interruzioni, il tour dedicato a La Luna, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato durante la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con la conduzione di Claudio Baglioni. ...

ROCK IN ROMA 2018 : Annullato il concerto di Cristiano De André previsto il 5 luglio : A causa di un problema di salute dell’artista alle corde vocali, è stato sospeso l’inizio del tour di Cristiano De André “Storia di un impiegato”, che sarebbe dovuto partire dal palco del ROCK in ROMA. Il concerto del 5 luglio all’Ippodromo delle Capannelle è stato pertanto annullato. IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI per la data di ROMA potrà essere richiesto a partire da mercoledì 13 giugno, entro e non oltre venerdì 20 luglio. Tale rimborso prevede ...

Annullato il concerto di Charles Aznavour a Palmanova (Udine) : come richiedere il rimborso dei biglietti : Il concerto di Charles Aznavour a Palmanova è stato Annullato. L'artista dovrà osservare un periodo di riposo a causa di una frattura all'omero. Il pubblico interessato all'evento, già in possesso dei biglietti per assistere al concerto, potrà richiedere il rimborso integrale del titolo acquistato. Il concerto di Charles Aznavour a Palmanova era in programma per il prossimo 23 giugno, presso la Piazza Grande. L'evento è stato, però, ...

