Android e Chrome OS insieme con l’integrazione “Better Together”

Google Earth è uno dei servizi più suggestivi ed affascinanti del colosso di Mountain View ed oggi raggiunge un nuovo livello di utilità grazie al nuovo Measure Tool, che consente di misurare rapidamente aree e distanze. La nuova feature è disponibile nella versione per Chrome, arriverà in settimana per Android e prossimamente per iOS.

Su Google Chrome 67 per Android arriva un nuovo video player ritoccato e aggiornato alle ultime tendenze stilistiche di Big G. Abbandonata la barra inferiore bianco grigiastra a favore di uno spazio in basso che risulta essere più pulito e minimale. Arrivano peraltro i controlli per il riproduttore video già presenti sull'app YouTube.

Messaggi Android, l'app di default per la gestione e l'invio degli SMS sui dispositivi Android, potrebbe presto essere integrata all'interno di Chrome OS, ma non abbiamo dettagli su come questo avverrà esattamente.

Dopo la versione desktop per Mac, Linux e Windows è in roll out anche la nuova versione di Google Chrome per Android. Si tratta di Chrome 67 e introduce varie novità più o meno interessanti come ad esempio il nuovo menù di navigazione per le schede orizzontale anziché verticale e nuove API dedicate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata fra le altre cose.

Da Reddit arriva una nuova importante testimonianza: la Modalità Picture-in-Picture di Google Chrome sembra essere attiva nella versione DEV 68+ su Chrome OS

Ultimamente stiamo notando un grande impegno da parte di Google per portale su Chrome OS un supporto il più completo possibile alle applicazioni Android. Ecco cosa cambierà Dopo il Google I/O 2018!

Google continua a lavorare su Chrome OS e tra le ultime novità in arrivo vi sono alcuni miglioramenti relativi alle app Android ed alle funzionalità Bluetooth

Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte!

Impossibile Fare il Login su Chrome per Android. Chrome per Android Login non funziona. Chrome Android Login messaggio di errore "l'account è già presente sul dispositivo" quando si prova a Fare l'accesso Impossibile Fare Login o accedere su Chrome Android Da qualche giorno a questa parte ho problemi di accesso a Chrome su Android. Il problema si presenta solo su Huawei

La grafica di Google Chrome per Android è sempre la stessa da qualche anno. In rete, però, circolano immagini che mostrano la barra di navigazione del browser di Big G in basso. Se anche voi la volete, per svecchiare la grafica o per essere più comodi nella digitazione degli indirizzi, vi basterà seguire questa semplice guida. barra di navigazione di Chrome in basso su Android La grafica con la barra di navigazione in basso è già presente nelle

Nei prossimi giorni o settimane arriverà, per tutti i sistemi operativi, Chrome 66, ultima versione stabile per Mac, PC, Android, iOS e Linux. Google dice basta ai video che partono in automatico durante la navigazione. Chrome 66: sicurezza e navigazione silenziosa Un aggiornamento che tutti gli utenti attendevano da tanto tempo, finalmente non partiranno più video in automatico quando si naviga in rete e si apre uno dei tanti siti che ha questa