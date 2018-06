Android Auto distrae meno gli utenti rispetto ai sistemi di infotainment integrati

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Android - auto e smartphone senza fili : Roma, 28 mag. , askanews, Il colosso tecnologico Google è riuscito a rendere wireless il collegamento tra smartphone e la piattaforma multimediale Android auto, da cui è possibile comandare sulla ...

Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android Auto : Pioneer ha annunciato una nuova linea di ricevitori che supportano tutti Android Auto e ciò anche in modalità wireless. Ecco prezzi e caratteristiche L'articolo Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Google - è dietrofront su Android Auto wireless : in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo : Kenwood ha comunicato che Android Auto wireless potrebbe arrivare su alcuni smartphone non Google selezionati prima dell'aggiornamento ad Android 9.0 L'articolo Google, è dietrofront su Android Auto wireless: in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che notano che l'app YouTube Kids è scomparsa dal proprio smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare le impostazioni più usate : Android P porterà numerose novità ed accanto a quelle più evidenti nelle ultime ore ne sono emerse tante altre; l'ultima in ordine di tempo è rappresentata dai Predictive Settings, grazie ai quali potrebbe essere automatizzato il funzionamento delle impostazioni più usate. Per il momento si tratta di semplici indizi, sebbene piuttosto interessanti. L'articolo Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare ...

Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi automatismi : La seconda Developer Preview di Android P cambia ancora una volta il comportamento delle notifiche di sistema, alcune delle quali possono essere nascoste. L'articolo Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi automatismi proviene da TuttoAndroid.

Android Auto al Google I/O : il punto della situazione con l’aiuto delle esperienze dirette : Al Google I/O 2018 si è fatto un gran parlare anche di Android Auto, sempre più centrale negli sviluppi futuri di Google. Facciamo il punto della situazione L'articolo Android Auto al Google I/O: il punto della situazione con l’aiuto delle esperienze dirette proviene da TuttoAndroid.

Android Auto in modalità wireless richiederà Android 9.0 sugli smartphone non Pixel : In occasione del CES 2018 di Las Vegas il team di Google ha fornito una dimostrazione di Android Auto in funzione in modalità wireless. Ecco nuovi dettagli L'articolo Android Auto in modalità wireless richiederà Android 9.0 sugli smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Arrivano in anticipo le novità che Android Auto riceverà al Google I/O 2018 : Android Auto è in continuo fermento ed evoluzione e, in anticipo rispetto al Google I/O di domani, Google ha voluto anticipare le novità che lo riguarderanno L'articolo Arrivano in anticipo le novità che Android Auto riceverà al Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale" L'articolo L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Android Auto aggiunge la visualizzazione dell’elenco dei contatti : Il team di Android Auto ha introdotto la possibilità di visualizzare l'intero elenco dei contatti, portando così a quattro i modi per chiamare qualcuno L'articolo Android Auto aggiunge la visualizzazione dell’elenco dei contatti proviene da TuttoAndroid.

Chrome 66 per Windows - Mac - Linux - Android e iOS : stop all’autoplay : Nei prossimi giorni o settimane arriverà, per tutti i sistemi operativi, Chrome 66, ultima versione stabile per Mac, PC, Android, iOS e Linux. Google dice basta ai video che partono in automatico durante la navigazione. Chrome 66: sicurezza e navigazione silenziosa Un aggiornamento che tutti gli utenti attendevano da tanto tempo, finalmente non partiranno più video in automatico quando si naviga in rete e si apre uno dei tanti siti che ha questa ...