Andrea Delogu | calcio e Stracult | è la nuova regina tv

gqitalia

: @TV_Italiana @andreadelogu @corsi_gabriele @Gigi_e_Ross Bravissima Andrea Delogu ! - merigrace1 : @TV_Italiana @andreadelogu @corsi_gabriele @Gigi_e_Ross Bravissima Andrea Delogu ! - Mucio80 : @gio_prankster @la_stordita - RollingGuitar : RT @therealpallazzo: Giorgia Rossi >>>> Federica Masolin >>>> Diletta Leotta, ma comunque tutte e tre <<<<< Andrea Delogu -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Sarà un lungo autunno caldo per. La conduttrice, infatti, a settembre debutterà su Rai 2 con Quelli che il sabato, sorta di spin-off di Quelli che il, dedicato però al campionato di serie B. Con lei al timone del programma ci sarà Gabriele Corsi: una coppia inedita, ma che già sulla carta promette di dare quel tocco di freschezza e leggerezza di cui si ha bisogno, soprattutto nel week-end. E la domanda scatta spontanea:sarà laSimona Ventura? Le carte in regola le ha tutte: un bel mix di bellezza e intelligenza, professionalità, tanti anni di gavetta alle spalle e capacità di muoversi bene in contesti molto diversi, anche maschili. Non a caso la conduttrice è stata confermata aLive Show, al fianco di Fabrizio Biggio e Marco Giusti. Il magazine di cinema più cult della tv, andrà in onda da fine agosto, sempre su Rai 2. E non è finita qui, ...