Anche io ho fatto una carezza al papa

BAnche italiane e NPL - Tria : Italia ha fatto moltissimo - target quantitativi potrebbero disturbare mercati : Riguardo alla "riduzione degli npl l'Italia ha fatto moltissimo ed è assolutamente in linea con quanto concordato a suo tempo". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin, commentando i progressi compiuti dalle Banche Italiane.

Radja Nainggolan all'Inter - affare fatto : neroazzurri scatenati - chiamano Anche il suo idolo : È fatta per Radja Nainggolan all'Inter, dopo l'accordo raggiunto ieri tra i dirigenti neroazzurri e la Roma dopo due settimane di trattativa. Nei dettagli il belga è costato all'Inter 24 milioni di ...

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del mondo creando Anche qualche polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

È vero - Anche la sinistra a Milano ha fatto un censimento dei rom. "Ma era diverso" : In queste ore sui social, ma anche su molti blog che si dicono vicini alla destra, e a Salvini, sono comparsi diversi commenti che, proprio riprendendo le parole del ministro dell’Interno, dicono. È vero, anche la sinistra ha fatto un censimento dei rom. Ma in queste ore si sta scoprendo che il senso di quel censimento era completamente diverso. Almeno stando alle parole di chi lo ha proposto. A sollevare la questione è ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non ha dubbi : “Valentino in Ducati? Ho fatto meglio di lui Anche senza la vittoria al Mugello” : Jorge Lorenzo e il confronto con Valentino Rossi: il maiorchino non ha dubbi Jorge Lorenzo è riuscito, finalmente, ad ottenere la sua prima vittoria in Ducati. Dopo più di un anno fatto di duro lavoro e tante difficoltà, e soprattutto dopo un periodo che lo ha visto al centro del ‘gossip’ per il suo chiacchierato futuro (lontano dalla Rossa di Borgo Panigale), il maiorchino ha ritrovato il sorriso, al Mugello, davanti al pubblico ...

Musica a scuola - Bollani al Fatto.it : “Ci pensavo Anche io poi mi sono ricordato come si insegna storia dell’arte…” : “Più Musica a scuola? Anch’io ci pensavo poi mi sono ricordato come facevano storia dell’arte a scuola e…”, risponde con ironia il musicista Stefano Bollani ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom in cui suona come ospite anche Caetano Veloso. “La Musica andrebbe presa prima che come fatto culturale come un fatto sociale. Si canta e si suona insieme perché si ...

Il governo Conte? Fatto di giovani E sono Anche più competenti Alla sfida del fuoco amico e nemico : Se non fosse per un paio di ministri che alzano la media, il governo Conte, il governo del cambiamento sarebbe probabilmente il governo con l’età media più bassa che mai si era insediato al Colle. Bene, il bisogno di svecchiare la classe politica era qualcosa di molto sentito. Non è certo un passo decisivo ma perlomeno è un primo indirizzo positivo Segui su affaritaliani.it

Anche la Fattoria deve fare i conti con il maltempo : Il temporale che si è abbattuto, a partire dalle 17, sulla città con rovesci frequenti e violenti, ha costretto gli organizzatori della Fattoria in Città ad annullare il concerto dei Time Machine, ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene Anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

I Retroscena di Blogo : Anche Carolina Di Domenico e Ilenia Lazzarin in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero e Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2 e che qualcuno -diciamo noi giustamente- vorrebbe il prossimo anno spostato più in avanti per ottimizzare l'offerta Rai del pomeriggio, ...

"Cercasi sostituta" : spunta Anche la Tatangelo per la conduzione di Detto Fatto : Fino ad ora, la Rai si era sempre preoccupata di trovare delle sostitute a breve termine per Caterina Balivo, per permettere alla conduttrice partenopea di riprendersi dal post-parto. Ma questa volta è tutto diverso.

'Leone mi ha fatto crescere. Ho sempre condiviso tutto - impensabile non condividere Anche lui' : La blogger italiana più famosa nel mondo si racconta: 'Per mio figlio sogno una vita di viaggi e felicità'