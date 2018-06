blogo

: Analisi Auditel: La serata di mercoledì 27 giugno fra Serbia contro Brasile, il cinema di Stai lontana da me e la t… - SerieTvserie : Analisi Auditel: La serata di mercoledì 27 giugno fra Serbia contro Brasile, il cinema di Stai lontana da me e la t… - tvblogit : Analisi Auditel: La serata di mercoledì 27 giugno fra Serbia contro Brasile, il cinema di… - AndreaAAmato : #AscoltiTv analisi 27 giugno: Brasile tocca 8,2 milioni. Sciarelli lotta con Ambra, male Insinna supplente… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Laparte ancora una volta con la curva di Italia 1 che diffondeva la telecronaca diretta dell'indi calciovalevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando arrivando a superare la soglia del 30% di share. Segue la curva blu del Tg1 attorno 19%, calante e quella del Tg2 che tocca il 7% di share. Abbiamo poi nell'access la curva di Techetechetè che scorre attorno al 14% mentre la linea di Otto e mezzo si posiziona fin verso il 7% di share. Prime time con la curva del secondo tempoal comando fin verso il 34% di share, mentre la curva blu di Rai1 con Stai lontana da me scorre fra il 10 ed il 15% di share, avvicinata dalla curva verde di Rete 3 con l'immancabile Chi l'ha visto, che poi in secondarimane solitaria al comando. prosegui la lettura: Ladi27fra...