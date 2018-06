Ammazza 21 colleghi con il veleno nel cibo | arrestato un impiegato

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) La polizia tedesca ha annunciato ieri l'apertura di indagini sulla morte di 21 dipendenti di una stessa ditta della Germania occidentale a partire dal 2000. Si sospetta di un collega delle vittime, che avrebbe sparso polveri tossiche sopra ilconsumato dagli altri impiegati. L'uomo, 56 anni, è statoin maggio grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza, dopo che un collega aveva notato una polvere sospetta sopra il proprio pezzo di pane e ha avvisato un superiore.Secondo un primo rapporto della polizia, l'avrebbe sparso suldel collega polvere di acetato di piombo, in quantità sufficiente per provocare gravi danni agli organi.Nella casa del sospetto sono stati trovati quantitativi di mercurio, piombo e cadmio.Descritto come un uomo discreto, il sospetto lavorava da 38 anni in una ditta della località di Schloss Holte-Stukenbrock. Da quando è stato ...