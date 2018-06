Ambiente | plastica negli oceani | a Milano mostra fotografica su opera Finucci

Ambiente - Grrenpeace lancia la settimana per la lotta alla plastica : Teleborsa, - La plastica è una delle minacce più grandi all'inquinamento dell'Ambiente, tanto che la Giornata Mondiale dell'Ambiente , lo scorso 4 giugno 2018, ha messo in luce proprio il tema della ...

Ambiente : anche Lampedusa dice no alle cannucce di plastica : anche l’isola di Lampedusa ha deciso di rifiutare l’uso delle cannucce di plastica. Ad aderire alla campagna, lanciata da Marevivo, il comune di Lampedusa, l’area marina protetta Isole Pelagie, Federalberghi Pelagie, Associazioni imprenditori Lampedusa e Consorzio turistico balneare Isole Pelagie. “Siamo molto contenti che Lampedusa sia una delle prime isole a sostenerci, con Marevivo Delegazione Sicilia e le sigle ...

Ambiente - Costa : “Ue sia più ambiziosa su taglio emissioni”. E propone il divieto della plastica negli edifici pubblici : L’Unione Europea deve avere “una maggiore ambizione” sul taglio delle emissioni di auto e furgoni l’Ue, perché “dobbiamo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso del Consiglio Ambiente Ue in Lussemburgo, è intervenuto sulla proposta della Commissione europea di ridurre le emissioni di van e auto. E ha ricordato che il taglio al 15% previsto ...

Ambiente : l’Arcipelago toscano senza plastica all’attenzione di Bruxelles : L’Europa si interessa al progetto pilota toscano “Arcipelago pulito”, lanciato a marzo e che vede una cooperativa di pescatori di Livorno impegnata nella raccolta delle plastiche disperse in mare e tirate su dalle reti. L’esperimento, che ambisce a far da apripista e diventare un modello, sarà infatti presentato martedì 26 giugno al Parlamento europeo di Bruxelles, in particolare ai referenti che si occupano di Ambiente e ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Volvo Cars s’impegna per l’Ambiente : il 25% di plastica riciclata in ogni vettura nuova a partire dal 2025 : Volvo Cars si differenzia e punta all’utilizzo sulle proprie vetture del 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha annunciato oggi l’ambiziosa intenzione di adoperarsi affinché, a partire dal 2025, almeno il 25% della plastica utilizzata per la realizzazione di ogni nuova Volvo sia ricavato da materiale di riciclo. Volvo Cars ha inoltre esortato i fornitori ...

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Ambiente - Ministro Costa : “Ogni italiano raccolga un pezzo di plastica” : “Adesso che comincia l’estate, che si va in spiaggia, si va in montagna, ogni italiano, ogni persona che si trova nel nostro bellissimo paese, raccolga qualche pezzo di plastica che qualche scellerato ha gettato, e lo metta nella differenziata. Ripuliamo il mondo assieme, proviamoci fino in fondo. Perché 60 milioni di italiani, sono 60 milioni di pezzi di plastica in meno“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, ...

Ambiente - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Ambiente - Tunisia : dal 2020 stop totale ai sacchetti di plastica : stop totale di sacchetti di plastica non biodegradabili in Tunisia a partire dal 31 dicembre 2019: verrà bloccata produzione, importazione, commercializzazione e distribuzione. L’annuncio è arrivato dal ministro dell’Ambiente e degli Affari locali di Tunisi in occasione di una conferenza stampa per la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Prosegue dunque la “guerra” ai sacchetti di plastica iniziata a marzo 2017 con il ...

Giornata mondiale dell'Ambiente : la lotta alla plastica è il tema principale : Recentemente l'hashtag '5minutesbeachcleanup' è diventato virale e ha spinto migliaia di persone a recarsi al mare per raccogliere i rifiuti di plastica che la marea restituisce alla spiaggia, a volte insieme a pesci e altri abitanti del mare impigliati, incapaci di liberarsi e condannati a morte. Il 5 giugno ricorre come ogni anno la Giornata mondiale dell'ambiente e questa volta il tema è la lotta ai rifiuti di plastica monouso che inquinano ...