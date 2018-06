Ambiente | Greenpeace organizza la “Plastic Free Week” | eventi in 16 città italiane

Ambiente - Greenpeace conferma : "Trovate microplastiche anche in Antartide" : L'inquinamento è sempre più diffuso e le plastiche arrivano anche in Artartide , tanto che gli attivisti per l'Ambiente rilanciano sulla campagna finalizzata alla creazione di un Santuario "...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Greenpeace chiede di fermare l’inquinamento da plastica : “Appartengono per la maggior parte a Coca-Cola, Unilever, Nestlé e Procter & Gamble i rifiuti in plastica raccolti e catalogati recentemente da Greenpeace e da altre organizzazioni del movimento BreakFreeFromPlastic in alcune spiagge delle Filippine. Proprio a queste aziende, e alle maggiori potenze economiche che si incontreranno nei prossimi giorni al G7 in Canada, Greenpeace – riporta una nota – chiede interventi per la ...

Ambiente - Greenpeace : “Con la revisione Pac - l’Ue dimostra poca attenzione” : “I piani della Commissione non offrono quasi nessuna protezione per la salute, l’Ambiente e il clima. Dato che la Ue finanzia l’agricoltura industriale con miliardi di euro ogni anno, il minimo che ci si possa attendere è che questi investimenti aiutino a raggiungere obiettivi di tutela ambientale e a produrre cibo nutriente e salutare”. Lo ha detto Marco Contiero, direttore politiche agricole di Greenpeace Ue commentando la proposta ...

Ambiente - Greenpeace : Costa convochi le associazioni per fare il punto : “Sergio Costa ha un’ottima reputazione. Come associazione ambientalista collaboreremo, come sempre, con tutti i ministri e speriamo di poterlo fare anche con lui, così come speriamo che convochi presto le associazioni per fare il punto dell’agenda e sentire da noi quali sono le priorità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, in riferimento alla nomina di Sergio ...

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...