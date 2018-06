Ambasciatore Usa in visita all' Ismett di Palermo

I dossier al summit Nato? Li spiega l'Ambasciatore Usa Douglas Lute : Ma perché Trump pare rivolgersi con una certa insistenza soprattutto alla Germania? La Germania è la maggiore economia europea e la più grande dell'Alleanza dopo gli Stati Uniti, un'economia in ...

“Trump usa Bibbia come arma contro migranti”/ Ex Ambasciatore in Vaticano : “Non è strumento di oppressione” : Parole dure contro il presidente Trump e la sua amministrazione per il trattamento riservato alle famiglie di migranti messicani, le accuse dell'ex ambasciatore in Vaticano(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Diritti umani : le dichiarazioni dell'Ambasciatore Usa Nikki Haley : La scuola è un'istituzione che non forma gli studenti solo dal punto di vista culturale, ma anche etico e morale. Se un alunno fosse solo un contenitore di tutto (o di una parte) dello scibile umano, sicuramente non sarebbe un individuo formato in maniera completa ed opportuna. I Diritti umani sono sicuramente alcuni tra i […]

Caos migranti - la Farnesina convoca l'Ambasciatore francese | Salvini : "La Francia chieda scusa" : Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: "La Francia chieda scusa"

Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, in visita di presentazione e cortesia, l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Lewis Eisenberg. L'ambasciatore Usa in Italia era accompagnato da Elisabeth Lee Martinez, Console

Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, in visita di presentazione e cortesia, l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Lewis Eisenberg.L'ambasciatore Usa in Italia era accompagnato da Elisabeth Lee Martinez, Console Generale degli Usa a Milano, da John Crosby, Console per gli Affari Politici ed Economici, da Alden Wood, Assistente speciale ...

Ambasciatore Usa Nato - sanzioni restano finché Mosca non cambia : "L'Italia è uno dei nostri più forti alleati" nella Nato, ma "sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento". Lo ha detto l'ambasciatrice ...

Germania - nuovo Ambasciatore Usa fa infuriare la sinistra - : Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, ha dichiarato che bisogna rafforzare la posizione dei conservatori in tutta Europa, provocando così l'indignazione dei politici ...

Germania - Ambasciatore Usa : più forza a destra. Berlino chiede lumi : ...carta dovrebbe mantenere neutralità.Grenell avrebbe anche dichiarato a Breitbart che "l'elezione di Donald Trump ha dato alle persone la forza di dire che non possono permettere alla classe politica ...

Una foto che infiamma. L'Ambasciatore Usa con il poster di Gerusalemme - ma c'è il Tempio al posto della Moschea : Un fotomontaggio destinato a rinfocolare le polemiche e infiammare di nuovo gli animi in Palestina. A pochi giorni dal trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, L'ambasciatore David Friedman ha nuovamente scatenato l'ira dei palestinesi quando è stato ripreso in un'istituzione di ebrei ortodossi mentre riceveva in dono una gigantografia di Gerusalemme dove con un fotomontaggio la Moschea al-Aqsa ed il Duomo della Roccia ...

'Ambasciatore Usa colono terrorista' : ANSAmed, - TEL AVIV, 23 MAG - "colono terrorista": così l'Ambasciatore Usa in Israele David Friedman è stato definito oggi - dopo la pubblicazione della sua foto al cospetto di un fotomontaggio di ...

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. All'appuntamento erano presenti anche Elizabeth Lee Martinez, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano; John Crosby, cons