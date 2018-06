Amazon alla guerra delle farmacie Bezos sfida l' italiano Pessina Acquistata la catena

Amazon - appello per sospendere le vendite del riconoscimento facciale alla polizia : Nuova petizione dell'Aclu e, soprattutto, lettera di 17 investitori: "Basta cedere Rekognition a enti e amministrazioni, rischio per privacy e diritti civili"

Come installare Amazon Alexa su tutti i PC e tablet Windows 10 : Amazon Alexa è disponibile ormai da mesi su alcuni notebook e 2-in-1 commercializzati da HP, Lenovo e Acer diventando automaticamente un software esclusivo di queste ultime. I colleghi di Windows Central sono riusciti però a ricavarne il file eseguibile denominato “Alexa_App_for_PC_Installer_1_2_9 ” dal peso di 134 MB e questo ci permette ora di scaricare e installare l’assistente vocale AI di Amazon su tutti i PC e tablet ...

Seattle ci ripensa. Addio alla “Amazon tax” approvata appena 1 mese fa : Spesso abbiamo visto come i principali big della tecnologia siano finiti al centro di numerose critiche riguardo, soprattutto, alle tasse pagate nei vari paesi del mondo in cui operano, considerate nettamente inferiori rispetto alle entrate miliardarie che registrano annualmente. Da tempo si parla di provvedimenti studiati per applicare una tassazione più giusta che tenga conto delle enormi entrate registrate da queste multinazionali, da Google ...

The Terror - dal libro di Dan Simmons alla serie di Amazon Prime : un viaggio negli abissi più profondi della mente umana quello messo in scena da The Terror . La serie americana che dal mese di Marzo è disponibile in Italia su Amazon Prime , a poco a poco, si sta ...

Amazon vende il suo sistema di riconoscimento facciale alla polizia : (Foto: Scott Webb on Unsplash) La collaborazione tra giganti della tecnologia e forze di sicurezza ha equilibri complessi. La mobilitazione dei dipendenti di Google per i rapporti con il Pentagono è già arrivata alle cronache e ora tocca ad Amazon e a un suo ancora poco conosciuto progetto di riconoscimento facciale. Documenti entrati in possesso dell’organizzazione non governativa Aclu, della California del nord, hanno svelato che ...

Amazon - bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : "A rischio i diritti civili" : Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi disorveglianza. "Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati", è l'accusa

Maradona - Amazon lavora ad una serie tv dedicata alla vita del campione : Amazon è pronta a realizzare una serie tv dedicata alla vita del campione Diego Armando Maradona: ecco alcune anticipazioni Diego Armando Maradona presto sarà protagonista di una serie tv. Ad annunciarlo è il colosso Amazon pronto a realizzare per il canale Amazon Prime Video una fiction dedicata alla vita del Pibe de Oro. Maradona diventa una serie tv per Amazon Amazon Prime Video dedica una serie televisiva alla vita di Maradona. Una ...

Tom Clancy’s Jack Ryan : da Amazon ok alla seconda stagione : La prima stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan non ha ancora debuttato su Amazon Prime, che il colosso delle vendite online e oramai autorevole concorrente al regno di Netflix ha deciso produrre anche la seconda stagione. La serie dedicata all’eroe letterario e anche cinematografico nato dalla penna di Tom Clancy è interpretato da John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours) che veste i panni che in passato sono stati indossati per la prima ...

Utopia - la novità Amazon ispirata alla serie cult inglese : Amazon si muove con la consueta decisione e stringe un accordo a lungo termine con la scrittrice e sceneggiatrice Gillian Flynn e soprattutto annuncia la sua nuova serie Utopia. La guerra dei contenuti tra il colosso del commercio online e Netflix al nuovo capitolo con un grande sconfitto questa volta come il canale via cavo HBO. E’ dal 2014 che si parla negli Stati Uniti di un remake made in Usa della celebre e distopica serie inglese ...