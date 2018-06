Alyson Hannigan entra nel cast di Pure Piper Perabo affianca Idris Elba in Turn Up

blogo

(Di giovedì 28 giugno 2018) Annunciati nuovi ruoli per quattro volti noti delle serie tv americane, quattro attrici che si apprestano adre come protagoniste, guest, star o comprimarie in diverse serie tv sia nuove che consolidate.inTra le più conosciute e amate dal grande pubblico televisivo, guida questo gruppo speciale di donne televisive,ex How I Met Your Mother e Buffy cheneldella seconda stagione diun crime drama del canale cable americano WGN America, ambientato nel mondo dei Mennoniti, una chiesa anabattista.arriverà sul set della serie il prossimo 27 luglio ma la cosa curiosa è che stanno già girando la seconda stagione nonostante la prima andrà in onda negli Stati Uniti soltanto nel 2019. Quindi non vedremoin questo suo nuovo ruolo prima del 2019/20, a seconda di come manderanno in onda le due ...