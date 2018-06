Altre tre giornate all' insegna del Veregra Street | aspettando la notte bianca

Germania - dopo il flop la bufera : Matthaus ed Altre “leggende” a gamba tesa su Loew e soci : Germania, Lothar Matthaus non le ha mandate a dire alla Nazionale tedesca dopo il tonfo di ieri sera contro la Corea del Sud “Adesso riesco a capire un po’ di più cosa devono aver provato i tifosi dell’Inghilterra tante volte. Non abbiamo messo in campo la squadra giusta né lo spirito giusto. E’ mancata la passione e la presenza di un leader”. E’ l’amaro commento all’eliminazione della Germania ...

Rabona Mobile lancia Altre due offerte dedicate ai Mondiali di calcio : Da Rabona Mobile arrivano altre due offerte dedicate ai Mondiali di calcio in corso in Russia: stiamo parlando di Tackle Mondiale e VAR Mondiale L'articolo Rabona Mobile lancia altre due offerte dedicate ai Mondiali di calcio proviene da TuttoAndroid.

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Salvatore Cavallaro e Aziz Mouiidine regalano Altre due medaglie all’Italia : Dopo la semifinale archiviata da Manuel Cappai, centrano l’obiettivo podio nella Boxe anche Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouiidine ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il peso medio Cavallaro, già bronzo agli Europei 2017, si è imposto ai punti per split decision (4-1) sull’ostico turco Erol Ozkal. In semifinale il pugile siciliano incrocerà i guantoni contro il 23enne francese Bengoro Bamba, che ha avuto la meglio in un match ...

Maltempo - frana Bussoleno : “Scongiurare Altre calamità” : “Intervenire subito per scongiurare nuove calamità”: lo chiedono i consiglieri regionali di Leu, Marco Grimaldi, Silvana Accossato e Walter Ottria, dopo il sopralluogo di questa mattina della II Commssione del Consiglio regionale sui luoghi colpiti dalla frana a Bussoleno. Per Leu, “è necessaria a questo punto la messa in sicurezza preventiva degli altri due luoghi interessati dal fenomeno incendiario che ha colpito Bussoleno, ...

MILAN - NUOVO PROPRIETARIO/ Rocco Commisso in pole position - ma valuta Altre società da acquistare : MILAN, NUOVO PROPRIETARIO, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Salvini in aula : "Oggi daremo Altre 12 motovedette alla Guardia costiera libica" : "Oggi in Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo". Lo ha detto al question time il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Secondo dati dell'Oim in LIbia sono presenti 662mila migranti, il 10% minori, provenienti da 40 Paesi, prevalentemente africani. I richiedenti asilo registrati dall'Unhcr ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi/ “Non volevamo Altre storie - ma ci siamo baciati a Capri e...” : Mercedesz Henger e il suo nuovo amore Lucas Peracchi: a distanza di qualche settimana dalla fatidica scintilla, la relazione sentimentale prosegue a gonfie vele.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:21:00 GMT)

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Grenot - Crippa e Altre stelle : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Omicidio Ilaria Alpi : no all'archiviazione - gip dispone Altre indagini : Omicidio Ilaria Alpi: no all'archiviazione, gip dispone altre indagini Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta avanzata dalla procura di Roma concedendo altri 180 per ulteriori accertamenti. Lo scorso 8 giugno, alcune nuove intercettazioni giunte ai pm erano state considerate ...

Omicidio Ilaria Alpi : no all'archiviazione - gip dispone Altre indagini - : Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta avanzata dalla procura di Roma concedendo altri 180 per ulteriori accertamenti. Lo scorso 8 giugno, alcune nuove intercettazioni giunte ...

Juventus - Marchisio : "Voglio restare qui. Nessun contatto con Altre squadre" : "Vorrei rimanere alla Juve- ha spiegato il centrocampista bianconero a Sport Mediaset -. Non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista. Spero di rimanere, poi ...

Veregra children - Altre due giornate all'insegna del divertimento : SPETTACOLI E ANIMAZIONI DI MARTEDÌ 26 GIUGNO Martedì 26 dalle ore 16 sarà aperto lo spazio giochi di via Gramsci e dalle ore 18 la compagnia Microcirco di Carla Acquarone e Rodolfo Ferraris, in arte ...

Allerta Meteo - ciclone tropicale sullo Jonio : Altre 48 ore di forte maltempo e freddo anomalo - al Sud i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Perché quest’anno l’euro sta perdendo contro tutte le Altre grandi monete : Come mai da inizio anno l’euro è in “rosso” nei confronti di tutte le altre valute big: circa 3 punti percentuali sul dollaro, 1,5% su franco svizzero, quasi un punto percentuale sulla sterlina e il 5,5% nei confronti dello yen giapponese?...