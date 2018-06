Alluvione nel Sannio | arrestato il sindaco di Cusano Mutri e un dirigente comunale

Lourdes allagata : inondazioni nel Santuario/ Video ultime notizie : grotta Madonna sicura ma Alluvione continua : Lourdes allagata , inondazioni nel Santuario e in città: ultime notizie , Video . La grotta della Madonna è al sicuro ma si temono danni come nel 2013: l' alluvione intanto continua (Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Dopo il caldo arriva la pioggia : allerta Alluvione nel Regno Unito : Dopo il caldo degli ultimi giorni forti piogge si registrano nel Regno Unito , tanto da fare scattare l’allarme alluvioni in diverse zone del Paese: lo riportano i media locali citando l’ allerta diramata dall’ufficio meteorologico nazionale Met Office. Diverse strade di Birmingham sono allagate, mentre temporali, esondazioni e ulteriori allagamenti sono attesi durante la giornata, soprattutto in Inghilterra: la pioggia caduta ...

Alluvione Genova - Bellini : “Nel 2014 stessa situazione del 2011” : “Nel 2014 c’era lo stesso grado di rischio idraulico elevato del 2011. Non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni di enorme vulnerabilità e fragilità”. Lo ha detto il professore Alfonso Bellini , nominato consulente della procura di Genova , nel corso del processo a carico dell’ex dirigente regionale Gabriella Minervini, per l’ Alluvione del 2014 in cui perse la vita l’ex infermiere Antonio ...

Protezione Civile : la Liguria leader nella sperimentazione dei piani antiAlluvione : Dopo la fase di sperimentazione condotta nei Comuni dell’Alta Val Polcevera il progetto Proterina – 3Evolution, per migliorare la capacita’ delle istituzioni di prevenire e gestire il rischio alluvione, entra nella fase operativa nei Comuni dello spezzino, in particolare di Ameglia e Arcola, con l’installazione in alcuni plessi scolastici di paratie e porte stagne per evitare che i locali si allaghino in caso di ...