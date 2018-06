Alluvione del Sannio | tangenti sui lavori di ricostruzione | arrestato sindaco e geometra

Sannio - arrestato sindaco per i lavori post Alluvione del 2015 - : Oltre al primo cittadino di Cusano Mutri , ripreso dagli investigatori mentre intasca una tangente dalle mani di un imprenditore, , nell'inchiesta è coinvolto anche un altro dirigente comunale. ...

Sannio - arrestato sindaco per i lavori post Alluvione del 2015 : Sannio, arrestato sindaco per i lavori post alluvione del 2015 Oltre al primo cittadino di Cusano Mutri (ripreso dagli investigatori mentre intasca una tangente dalle mani di un imprenditore), nell'inchiesta è coinvolto anche un altro dirigente comunale. Entrambi sono accusati di concussione Parole chiave: ...

L'Alluvione e le colpe della Vincenzi : Non riesco a mantenere il proposito di non scrivere più sul processo Vincenzi e, a titolo del tutto personale, confesso di essere stato molto sconcertato per aver letto tra le motivazioni della ...

Alluvione 2011 - i giudici dell’Appello : «Vincenzi ha mentito a tutti» | : I magistrati: «I garanti della sicurezza hanno tentato un azzardo pericolosissimo con il destino con ingiustificata e elevatissima imprudenza»

Maltempo - Alluvione Ancona : il capo della polizia riceve gli agenti ‘eroi’ : “Salvare vite umane e’ sempre qualcosa di straordinario ma farlo con lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato e’ un valore aggiunto”. Lo ha detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso invaso dall’acqua durante l’ondata di Maltempo che ha ...

Alluvione a Lourdes - inondata la grotta delle apparizioni della Madonna : Piove da giorni sui Pirenei e, come già avvenuto nel 2013, è esondato il fiume Gave. Le forze dell'ordine hanno provato a correre ai ripari, proteggendo la grotta amata da milioni di cattolici nel mondo con delle barriere artificiali. Al momento, però, la grotta e la parte bassa del santuario francese sono inondati.Continua a leggere

Alluvione Genova - Bellini : “Nel 2014 stessa situazione del 2011” : “Nel 2014 c’era lo stesso grado di rischio idraulico elevato del 2011. Non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni di enorme vulnerabilità e fragilità”. Lo ha detto il professore Alfonso Bellini, nominato consulente della procura di Genova, nel corso del processo a carico dell’ex dirigente regionale Gabriella Minervini, per l’Alluvione del 2014 in cui perse la vita l’ex infermiere Antonio ...

Alluvione Corigliano-Rossano del 2015 - Coldiretti : finalmente in arrivo i pagamenti agli agricoltori : Sono stati due giorni drammatici l’11 e 12 Agosto 2015 per i Comuni di Corigliano Calabro e Rossano: l’Alluvione verificatasi in piena estate, produsse tantissimi danni alle produzioni agricole con ettari ed ettari di terreno allagati ed invasi da detriti che devastarono agrumeti ed uliveti. Un’onda d’urto che spazzò via impianti di irrigazione e danneggiò la viabilità rurale e le stalle. Coldiretti insieme al Consorzio di Bonifica di ...

Alluvione in centro urbano : vigili del fuoco impegnati in un’esercitazione in Toscana : I vigili del fuoco di Firenze sono stati impegnati in un’esercitazione di protezione civile promossa dai Comuni di Firenze, Scandicci, Bagno a Ripoli e Impruneta. E’ stato simulato un evento alluvionale in ambiente urbano, un’esondazione con persone (figuranti) travolte dall’onda di piena: i nuclei SAF (speleo alpino fluviali) e sommozzatori hanno effettuato interventi di ricerca in superficie, salvataggio e ...

Alluvione di Sarno : tra il 5 ed il 6 Maggio del 1998 una delle più gravi tragedie italiane - “fondamentale il ruolo della geomorfologia” : Ben 2 milioni di metri cubi di fango, terreno si staccarono dalle pendici del Monte Pizzo d’Alvano travolgendo Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, San Felice a Cancello. Tra il 5 ed il 6 Maggio del 1998 si consumò così una delle più gravi tragedie italiane con ben 160 vite spezzate, ben 137 morti nella sola Sarno, 11 a Quindici e 5 a Siano. Episcopio, frazione di Sarno, fu letteralmente rasa al suolo. “Ricordo che nelle ore successive sorvolai ...

Morì in servizio la notte dell'Alluvione, stella al merito del lavoro a Luigi Albertelli

